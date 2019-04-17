Обнародована стоимость привезенных в Баку мусорных баков - ФОТО

В связи с подготовкой известной британской компанией "Mott MacDonald" концепции по транспортировке и управлению бытовыми отходами в Баку состоялась пресс-конференция. Концепция разработана по заказу столичной власти.
По сообщению Report, в рамках проводимых мероприятий мэрия организовала Мониторинговый центр.
Сообщается, что в страну завезено 1 540 пластиковых контейнеров. Часть из них уже установлена в четырех районах Баку – Сабаильском, Наримановском, Ясамальском и Насиминском, в трех районах – Бинагадинском, Низаминском и Хатаинском они еще будут установлены. Стоимость каждого из них составляет 153 евро.
İlkin PirəliАвтор новости