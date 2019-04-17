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Обнародована стоимость привезенных в Баку мусорных баков - ФОТО

​Обнародована стоимость привезенных в Баку мусорных баков
© Report/Elchin Murad

В связи с подготовкой известной британской компанией "Mott MacDonald" концепции по транспортировке и управлению бытовыми отходами в Баку состоялась пресс-конференция. Концепция разработана по заказу столичной власти.

По сообщению Report, в рамках проводимых мероприятий мэрия организовала Мониторинговый центр. 

Сообщается, что в страну завезено 1 540 пластиковых контейнеров. Часть из них уже установлена в четырех районах Баку – Сабаильском, Наримановском, Ясамальском и Насиминском, в трех районах – Бинагадинском, Низаминском и Хатаинском они еще будут установлены. Стоимость каждого из них составляет 153 евро.

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