​Обнародована статистика заключенных, помилованных с учетом обращений омбудсмена

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Подписанное президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании является 58-м по счету.

Об этом сообщили Report из аппарата омбудсмена.

С учетом обращений Э.Сулеймановой, последним распоряжением помиловано 11 заключенных.

За время деятельности по ходатайству омбудсмена помиловано 455 заключенных, в том числе женщины, подростки, пожилые и т.д.

В связи с исполнением распоряжения о помиловании, сотрудники аппарата омбудсмена посетили исправительные учреждения № 2,6,10,16 и 17 Пенитенциарной службы министерства юстиции, а также лечебные учреждения и Бакинский следственный изолятор.