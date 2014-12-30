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    ​Обнародована статистика заключенных, помилованных с учетом обращений омбудсмена

    Подписанное 29 декабря 2014 года президентом Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании является 58-м по счету

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Подписанное президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании является 58-м по счету.

    Об этом сообщили Report из аппарата омбудсмена.

    С учетом обращений Э.Сулеймановой, последним распоряжением помиловано 11 заключенных.

    За время деятельности по ходатайству омбудсмена помиловано 455 заключенных, в том числе женщины, подростки, пожилые и т.д.

    В связи с исполнением распоряжения о помиловании, сотрудники аппарата омбудсмена посетили исправительные учреждения № 2,6,10,16 и 17 Пенитенциарной службы министерства юстиции, а также лечебные учреждения и Бакинский следственный изолятор. 

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