Обнародована статистика визитов президента Азербайджана в регионы в прошлом году

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в прошлом году совершил 19 визитов в города и районы страны.

Как сообщает Report, глава государства 2 раза побывал в Сумгайыте и Сиязане, а также в Гусарах, Мингячевире, Барде, Астаре, Лянкяране, Шабране, Джалилабаде, Хызы, Кюрдамире, Агсу, Уджарах, Гёйчае, Загатале, Шеки и Нахчыванской Автономной Республике.

В рамках визитов в регионы президент принял участие в церемониях открытия 62 новых объектов.

Среди этих объектов 1 центр Гейдара Алиева, 1 Площадь флага, 5 производственных предприятий, 4 объекта туризма и отдыха, 3 парк-бульвара, 1 центр ASAN xidmət, 6 детских садов, построенных по инициативе Фонда Гейдара Алиева, 3 центральные больницы, 12 дорожно-транспортных инфраструктур, 3 дома молодежи, 6 инфраструктур водоснабжения, 3 средние школы, 6 административных зданий, 2 электростанции (водная и солнечная), 1 музей, 4 школы (музыкальная, шахматная и детского искусства) и 1 новый терминал международного аэропорта.

Помимо этого, глава государства побывал на 18 объектах, в которых были проведены работы по реконструкции. Среди этих объектов 5 производственных предприятий, 4 парка, 3 музея-культурных центра, 1 Площадь флага, 1 центральная больница, 1 отель, 1 центр отдыха и жилые комплексы, построенные в двух городах в общей сложности для 1182 семей вынужденных переселенцев.