​Обнародовано количество обратившихся в Госкомиссию по делам граждан, пропавших без вести, взятых в плен и заложники

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В связи с приемом на работу в Госкомиссию по делам граждан, пропавших без вести, взятых в плен и заложники обратились 883 человека.

Как сообщили Report из Рабочей группы госкомиссии, была произведена проверка и сделан отбор. Прошедшие отборочный этап и соответствующие требованиям кандидаты были проинформированы об этом.

Отметим, что по распоряжению председателя комиссии Мадата Гулиева 19 декабря 2015 года на официальном сайте было дано объявление о приеме на работу в в Госкомиссию.