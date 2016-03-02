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    ​Обнародовано количество обратившихся в Госкомиссию по делам граждан, пропавших без вести, взятых в плен и заложники

    Прошедшие отборочный этап и соответствующие требованиям кандидаты были проинформированы об этом

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В связи с приемом на работу в Госкомиссию по делам граждан, пропавших без вести, взятых в плен и заложники обратились 883 человека.

    Как сообщили Report из Рабочей группы госкомиссии, была произведена проверка и сделан отбор. Прошедшие отборочный этап и соответствующие требованиям кандидаты были проинформированы об этом.

    Отметим, что по распоряжению председателя комиссии Мадата Гулиева 19 декабря 2015 года на официальном сайте было дано объявление о приеме на работу в в Госкомиссию. 

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