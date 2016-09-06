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    Обнародована статистика НПО, госрегистрация которых была аннулирована

    До сих пор госрегистрацию получили 4278 некоммерческих организаций

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ До сих пор в министерстве юстиции Азербайджана на госрегистрации находятся 4 278 некоммерческих организаций, 3 095 из которых неправительственные организации (НПО).

    Об этом в ответ на запрос Report заявила начальник отдела по работе с НПО министерства юстиции Сабина Салманова.

    По ее словам, за истекший период этого года министерство приняло решение о ликвидации 6 НПО: "В соответствии с обращениями НПО и требованиями законодательства минюст исключил их из государственного реестра". 

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