​Обнародовано число желающих выдвинуть кандидатуру на парламентских выборах в Азербайджане

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Политические партии уже определились со своими кандидатами. Наша позиция заключается в том, что процесс рассмотрения обращений должен осуществляться в рамках законодательства".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что для выдвижения своей кандидатуры по 48-ми избирательным округам на предстоящих 1 ноября парламентских выборах обратились 81 человек.