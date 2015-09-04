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    ​Обнародовано число желающих выдвинуть кандидатуру на парламентских выборах в Азербайджане

    Мазахир Панахов: Для участия на выборах по 48-ми избирательным округам обратились 81 человек

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "Политические партии уже определились со своими кандидатами. Наша позиция заключается в том, что процесс рассмотрения обращений должен осуществляться в рамках законодательства".

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

    Он отметил, что для выдвижения своей кандидатуры по 48-ми избирательным округам на предстоящих 1 ноября парламентских выборах обратились 81 человек. 

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