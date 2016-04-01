Обнародовано количество дел, рассмотренных в прошлом году коллегиями Верховного суда

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году на ординарном производстве судейских коллегий Верховного суда было всего 11 095 дел.

Как сообщает Report, данная статистика отразилась в информации о деятельности Верховного суда в 2015 году.

Кроме того, в Судебной коллегии по уголовным делам было 2 307 дел в отношении 2 609 лиц, в Военной коллегии 154 дела в отношении 175 лиц, в Гражданской коллегии 6 314 дел, Административно-экономической коллегии 2 308 дел (1 885 административных, 423 экономических дела), на ординарном производстве - 12 дел.

"В прошлом году было рассмотрено лишь 9 404 из 11 095 дел, находившихся на ординарном производстве и производстве судебных коллегий. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году количество рассмотренных дел увеличилось на 736", - говорится в информации.