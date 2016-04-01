 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародовано количество дел, рассмотренных в прошлом году коллегиями Верховного суда

    По сравнению с 2014 годом, в 2015 году количество рассмотренных дел увеличилось на 736

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В прошлом году на ординарном производстве судейских коллегий Верховного суда было всего 11 095 дел.

    Как сообщает Report, данная статистика отразилась в информации о деятельности Верховного суда в 2015 году.

    Кроме того, в Судебной коллегии по уголовным делам было 2 307 дел в отношении 2 609 лиц, в Военной коллегии 154 дела в отношении 175 лиц, в Гражданской коллегии 6 314 дел, Административно-экономической коллегии 2 308 дел (1 885 административных, 423 экономических дела), на ординарном производстве - 12 дел.

    "В прошлом году было рассмотрено лишь 9 404 из 11 095 дел, находившихся на ординарном производстве и производстве судебных коллегий. По сравнению с 2014 годом, в 2015 году количество рассмотренных дел увеличилось на 736", - говорится в информации. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi