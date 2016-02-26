Обнародована программа визита Верховного представителя ЕС в Азербайджан

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована программа визита Верховного представителя Европейского союза по внешним делам и политике безопасности Федерики Могерини в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на представительство ЕС в Азербайджане, Ф. Могерини посетит Азербайджан и Армению 29 февраля - 1 марта в рамках визитов в страны программы Восточное Партнерство.

В ходе визита в Баку 29 февраля верховный представитель ЕС планирует провести встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Эльмаром Мамедъяровым. Также Ф. Могерини примет участие в заседании Консультационного совета министров проекта Южный газовый коридор, встретится с представителями гражданского общества.

В ходе визита в Ереван верховный представитель встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, членами различных политических партий в парламенте, а также представителями гражданского общества.