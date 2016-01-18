​Обнародована повестка внеочередного заседания Милли Меджлиса

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Обнародована повестка предстоящего 19 января внеочередного заседания Милли Меджлиса Азербайджана.

В ответ на запрос Report, пресс-секретарь Милли Меджлиса Акиф Тевеккюльоглу отметил, что в повестку заседания включено 5 вопросов.

По его словам, завтра парламент обсудит законопроект "О валютном регулировании", а также изменения в законы "О страховании вкладов", "О полном страховании вкладов", Налоговый кодекс и Кодекс административных правонарушений.