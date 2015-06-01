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    Обнародован график приема граждан руководством Милли Меджлиса на июнь - СПИСОК

    На прием можно записаться непосредственно в парламенте или в электронной форме на сайте парламента

    Баку. 1 июня REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в аппарате Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана на июнь. Как сообщает Report, граждан будут принимать в рабочем отделении аппарата ММ по приему граждан. 

    На прием можно записаться непосредственно в парламенте или в электронной форме на сайте парламента.

    Граждане, приглашенные на прием в Милли Меджлис, должны представить удостоверение личности.

    Зияфет Аббас оглу АСКЕРОВ
    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса - председатель комитета по безопасности и обороне    		9 iyun
    Бахар Авез кызы МУРАДОВА 
    Заместитель председателя Милли Меджлиса    		17
    Валех Фейруз оглы АЛЕСКЕРОВ
    Заместитель председателя Милли Меджлиса - председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии     		5
    Али Мухаммед оглы ГУСЕЙНЛИ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строю     		10
    Зияд Алиаббас оглы САМЕДЗАДЕ 
    Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике    		11
    Эльдар Рза оглы ИБРАГИМОВ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике     		3
    Хади Муса оглы РАДЖАБЛИ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по социальной политике    		16
    Ариф Гафар оглы РАГИМЗАДЕ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам     		22
    Шамсаддин Гуммет оглы ГАДЖИЕВ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию    		23
    Низами Гулу оглы ДЖАФАРОВ 
    Председатель комитета Милли Меджлиса по культуре    		4
    Рабийят Нуруллах кызы АСЛАНОВА
    Председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека    		18
    Самед Исмаил оглы СЕИДОВ
    Председатель комитета Милли Меджлиса по международным вопросам и межпарламентским связям     		8
    Сиявуш Дуньямалы оглы НОВРУЗОВ 
    Председатель административной комиссии Милли Меджлиса    		9
    Сафа Аббас оглы МИРЗОЕВ 
    Руководитель аппарата Милли Меджлиса    		5
    Фирудин Сулейман оглы ГАДЖИЕВ

    Глава управления делами Милли Меджлиса

    		3
    Лятиф Гусейн оглы ГУСЕЙНОВ 

    Заведующий отделом Государственного строительства Аппарата Милли Меджлиса

    		24
    Рауф Шаиг оглы ГАДЖИЕВ 
    Заведующий отделом Экономического законодательства Аппарата Милли Меджлиса    		30
    Низами Абдулла оглы САФАРОВ 

    Заведующий отделом Административного и Военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса

    		25
    Аделя Зият гызы АБАСОВА
    Заведующий отделом Социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса
    		29
    Ильгар Ислам оглы ФАРЗАЛИЕВ 
    Заведующий отделом по вопросам госслужбы и кадров Аппарата Милли Меджлиса
    		19
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