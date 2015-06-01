Обнародован график приема граждан руководством Милли Меджлиса на июнь - СПИСОК

Баку. 1 июня REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в аппарате Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана на июнь. Как сообщает Report, граждан будут принимать в рабочем отделении аппарата ММ по приему граждан.
На прием можно записаться непосредственно в парламенте или в электронной форме на сайте парламента.
Граждане, приглашенные на прием в Милли Меджлис, должны представить удостоверение личности.
|Зияфет Аббас оглу АСКЕРОВ
Первый заместитель председателя Милли Меджлиса - председатель комитета по безопасности и обороне
|9 iyun
|Бахар Авез кызы МУРАДОВА
Заместитель председателя Милли Меджлиса
|17
|Валех Фейруз оглы АЛЕСКЕРОВ
Заместитель председателя Милли Меджлиса - председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии
|5
|Али Мухаммед оглы ГУСЕЙНЛИ
Председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строю
|10
|Зияд Алиаббас оглы САМЕДЗАДЕ
Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике
|11
|Эльдар Рза оглы ИБРАГИМОВ
Председатель комитета Милли Меджлиса по аграрной политике
|3
|Хади Муса оглы РАДЖАБЛИ
Председатель комитета Милли Меджлиса по социальной политике
|16
|Ариф Гафар оглы РАГИМЗАДЕ
Председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам
|22
|Шамсаддин Гуммет оглы ГАДЖИЕВ
Председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию
|23
|Низами Гулу оглы ДЖАФАРОВ
Председатель комитета Милли Меджлиса по культуре
|4
|Рабийят Нуруллах кызы АСЛАНОВА
Председатель комитета Милли Меджлиса по правам человека
|18
|Самед Исмаил оглы СЕИДОВ
Председатель комитета Милли Меджлиса по международным вопросам и межпарламентским связям
|8
|Сиявуш Дуньямалы оглы НОВРУЗОВ
Председатель административной комиссии Милли Меджлиса
|9
|Сафа Аббас оглы МИРЗОЕВ
Руководитель аппарата Милли Меджлиса
|5
|Фирудин Сулейман оглы ГАДЖИЕВ
Глава управления делами Милли Меджлиса
|3
|Лятиф Гусейн оглы ГУСЕЙНОВ
Заведующий отделом Государственного строительства Аппарата Милли Меджлиса
|24
|Рауф Шаиг оглы ГАДЖИЕВ
Заведующий отделом Экономического законодательства Аппарата Милли Меджлиса
|30
|Низами Абдулла оглы САФАРОВ
Заведующий отделом Административного и Военного законодательства Аппарата Милли Меджлиса
|25
|Аделя Зият гызы АБАСОВА
Заведующий отделом Социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса
|29
|Ильгар Ислам оглы ФАРЗАЛИЕВ
Заведующий отделом по вопросам госслужбы и кадров Аппарата Милли Меджлиса
|19
İlkin PirəliАвтор новости
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