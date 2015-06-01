Обнародован график приема граждан руководством Милли Меджлиса на июнь - СПИСОК

Баку. 1 июня REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в аппарате Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана на июнь. Как сообщает Report, граждан будут принимать в рабочем отделении аппарата ММ по приему граждан.

На прием можно записаться непосредственно в парламенте или в электронной форме на сайте парламента.

Граждане, приглашенные на прием в Милли Меджлис, должны представить удостоверение личности.