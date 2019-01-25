Обнародована повестка первого заседания Милли Меджлиса в 2019 году

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Определена повестка первого пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана в 2019 году.

Как сообщает Report, в повестку первого заседания весенней сессии, которое состоится 1 февраля, входит 38 вопросов.

Это - утверждение составов комиссий ММ на новый год, плана законодательных работ весенней сессии, кандидатов на оставшиеся вакантными позиции зампредседателей комитетов парламента, ряд изменений в законы "О государственном долге", "О патентах", "О рекламе", а также в Семейный, Жилищный кодексы и Кодекс административных проступков.