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    Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса

    Будет реорганизована Административная комиссия парламента

    Будет реорганизована Административная комиссия парламента

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Обнародована повестка первого пленарного заседания весенней сессии Милли Меджлиса, которое состоится 1 февраля.

    Как сообщил Report руководитель пресс-службы Милли Меджлиса Акиф Таваккульоглу, в повестку заседания включены 27 вопросов.

    Это реорганизация Административной комиссии, Счетной комиссии, утверждение Плана законодательных работ весенней сессии 2017 года, законопроекты изменений к Уголовному кодексу, Кодексу об административных проступках, Таможенному кодексу, законам "О получении информации", "О банкротстве и разорении", "О бухгалтерском учете", "О гранте", "О социальном страховании", "О государственной пошлине", "Об авиации", "О таможенных тарифах", "О рынке ценных бумаг", "Об охране исторических и культурных памятников". 

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