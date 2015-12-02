Обнародована повестка назначенного на 4 декабря заседания Милли Меджлиса

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована повестка назначенного на 4 декабря пленарного заседания Милли Меджлиса. Как сообщили Report в парламенте, на очередном заседании будут обсуждаться семь вопросов.

На заседании состоится обсуждение нового законопроекта "О борьбе с религиозным экстремизмом", а также изменений в законопроекты "О гражданстве Азербайджанской Республики", "О свободе вероисповедания", "О полиции", Уголовный и Административный кодексы.