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    Обнародована повестка назначенного на 4 декабря заседания Милли Меджлиса

    На заседании состоится обсуждение нового законопроекта О борьбе с религиозным экстремизмом

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована повестка назначенного на 4 декабря пленарного заседания Милли Меджлиса. Как сообщили Report в парламенте, на очередном заседании будут обсуждаться семь вопросов.

    На заседании состоится обсуждение нового законопроекта "О борьбе с религиозным экстремизмом", а также изменений в законопроекты "О гражданстве Азербайджанской Республики", "О свободе вероисповедания", "О полиции", Уголовный и Административный кодексы. 

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