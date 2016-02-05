Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована повестка дня пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 12 февраля.

Как сообщил на запрос Report пресс-секретарь парламента Акиф Таваккульоглу, в повестку дня заседания включены обсуждения 7 вопросов.

По его словам, на заседании будут рассмотрены документ "О годовом докладе органа, осуществляющего административный контроль деятельности муниципалитетов", законопроект "Об утверждении совместной декларации президентов Азербайджанской Республики и Республики Беларусь", а также законопроект об утверждении договора "О социально-экономическом сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь до 2025 года" и его программы.

Помимо этого, в повестку заседания включено обсуждение поправок к закону "Об автомобильном транспорте" и законопроекта "О внесении поправок в список муниципалитетов Азербайджанской Республики", добавленного к закону "О территориях и землях муниципалитетов". Во втором чтении на обсуждение будет вынесен законопроект "О лицензиях и разрешениях".

В первом чтении депутаты также обсудят новый законопроект "О мероприятиях антидемпинга, компенсации и охраны".