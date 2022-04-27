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Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане

Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.
Внутренняя политика
27 апреля 2022 г. 13:10
Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане

Обнародована демографическая ситуация в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

С начала текущего года численность населения страны выросла на 8 098 человек или 0,07% и на 1 марта 2022 года составила 10 164 464 человека.

Плотность населения составила 117 человек на квадратный километр.

Доля городского населения составила 52,9%, сельского - 47,1%, при этом удельный вес мужчин и женщин был одинаковым. В настоящее время в среднем на 1000 мужчин приходится 1001 женщина.

За первые два месяца текущего года в стране зарегистрировано 20 462 новорожденных, что на 1000 человек населения составляет 12,6. Из новорожденных 53,3% - мальчики, а 46,7% - девочки.

В январе-феврале 2022 года в стране было зарегистрировано 12 557 смертей, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уровень смертности на 1000 человек населения снизился с 8,2 до 7,7.

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