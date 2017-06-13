Обнародована дата проведения последнего внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса

13 июня, 2017 12:15

© Report.az Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Последнее внеочередное заседание Милли Меджлиса состоится 30 июня. Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Азербайджана Октай Асадов.