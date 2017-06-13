Обнародована дата проведения последнего внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Последнее внеочередное заседание Милли Меджлиса состоится 30 июня.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Азербайджана Октай Асадов.
Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Последнее внеочередное заседание Милли Меджлиса состоится 30 июня.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Азербайджана Октай Асадов.
İlkin PirəliАвтор новости
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