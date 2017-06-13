 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована дата проведения последнего внеочередного пленарного заседания Милли Меджлиса

    Заседание состоится 30 июня© Report.az

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Последнее внеочередное заседание Милли Меджлиса состоится 30 июня.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем внеочередном заседании Милли Меджлиса заявил спикер парламента Азербайджана Октай Асадов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi