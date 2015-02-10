Обнародована дата очередной встречи между правительством и оппозицией в Азербайджане

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Очередная встреча между правительственными и оппозиционными партиями состоится 12 февраля. Об этом сообщил Report председатель Азербайджанской демократической партии (АДП) Сардар Джалалоглу. Он отметил, что партия Мусават также примет участие во встрече: "Встреча пройдет в прежнем формате".

С.Джалалоглу сообщил, что очередная встреча состоится по инициативе Администрации Президента.

Напомним, что первая встреча между правительственными и оппозиционными партиями прошла 13 декабря 2014 года. Правительство на встрече представляли заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов, заместитель начальника отдела Таир Сулейманов и заведующим сектором отдела Эльман Пашаев.