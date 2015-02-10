Обнародована дата очередной встречи между правительством и оппозицией в Азербайджане

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Очередная встреча между правительственными и оппозиционными партиями состоится 12 февраля. Об этом сообщил Report председатель Азербайджанской демократической партии (АДП) Сардар Джалалоглу. Он отметил, что партия Мусават также примет участие во встрече: "Встреча пройдет в прежнем формате".
С.Джалалоглу сообщил, что очередная встреча состоится по инициативе Администрации Президента.
Напомним, что первая встреча между правительственными и оппозиционными партиями прошла 13 декабря 2014 года. Правительство на встрече представляли заведующий отделом по общественно-политическим вопросам Администрации президента Али Гасанов, заместитель начальника отдела Таир Сулейманов и заведующим сектором отдела Эльман Пашаев.
Со стороны оппозиции во встрече приняли участие председатель Азербайджанской демократической партии (АДП) Сардар Джалалоглы, председатель Либерально-демократической партии Азербайджана (ЛДПА) Фуад Алиев, председатель партии Классического народного фронта Азербайджана (КНФА) Мирмахмуд Миралиоглы, председатель Партии "Великое возрождение" (ПВВ), депутат Фазиль Мустафа, председатель Партии единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Зохраб Абдуллаев, председатель Партии демократических реформ (ПДР), депутат Асим Моллазаде, председатель Партии граждан и развития (ПГР) Али Алиев, председатель партии "Великий Азербайджан" Эльшад Мусаев, председатель Партии "Умид", депутат Игбал Агазаде, председатель Партии единства Таир Керимли, председатель Партии "Азадлыг" Ахмед Орудж, председатель Партии национальной независимости Азербайджана (
İlkin PirəliАвтор новости
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