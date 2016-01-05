Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата начала весенней сессии Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана.
Как сообщает Report, согласно внутреннему уставу ММ, весенняя сессия парламента начнется 1 февраля.
Весенняя сессия продлится до 31 мая.
Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата начала весенней сессии Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана.
Как сообщает Report, согласно внутреннему уставу ММ, весенняя сессия парламента начнется 1 февраля.
Весенняя сессия продлится до 31 мая.
News DepartmentАвтор новости
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