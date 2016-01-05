Обнародована дата начала весенней сессии Милли Меджлиса

5 января, 2016 09:25

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата начала весенней сессии Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана. Как сообщает Report, согласно внутреннему уставу ММ, весенняя сессия парламента начнется 1 февраля. Весенняя сессия продлится до 31 мая.