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    Обнародована дата начала весенней сессии Милли Меджлиса

    Весенняя сессия продлится до 31 мая

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Обнародована дата начала весенней сессии Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана. 

    Как сообщает Report, согласно внутреннему уставу ММ, весенняя сессия парламента начнется 1 февраля. 

    Весенняя сессия продлится до 31 мая.

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