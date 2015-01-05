Обнародована дата начала весенней сессии Милли Меджлиса

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Первое пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана состоится 2 февраля. Как сообщает Report, это связано с тем, что первый день февраля приходится на воскресенье.

Так, согласно Внутреннему уставу ММ, весенняя сессия парламента начинается 1 февраля. По Уставу, если 1 февраля приходится на выходной день, сессия начинает работу в первый рабочий день после этого дня.

Весенняя сессия продлится до 31 мая.