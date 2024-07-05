Обнародована ​​численность населения восстановленного Агдеринского района

Стала известна ​​численность населения восстановленного Агдеринского района.

Обнародована ​​​​численность населения восстановленного Агдеринского района.

Как сообщили в Госкомстате в ответ на запрос Report, на 1 апреля 2024 года в Агдеринском районе зарегистрировано 12 100 человек.

5 декабря 2023 года Милли Меджлис Азербайджана утвердил законопроект о восстановлении Агдеринского района. Были внесены частичные изменения в административно-территориальное деление Агдамского, Кяльбаджарского и Тертерского районов. Нынешнее население Агдеринского района ранее было зарегистрировано в Агдамском, Кяльбаджарском и Тертерском районах.

Отметим, что Агдеринский район в этом году впервые будет представлен в Милли Меджлисе. На парламентских выборах 1 сентября 2024 года агдеринцы будут голосовать в Тертер-Агдере-Геранбойском избирательном округе №97.