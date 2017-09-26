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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован план законодательных работ осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в план работ входят законопроекты "О государственном флаге Азербайджанской Республики", "О государственном гербе Азербайджанской Республики", конституционный законопроект "О возможности исполнения Азербайджанской Республикой решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека", законопроекты, представленные по законодательной инициативе президента Азербайджана, депутатов ММ, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики, а также законопроекты, входящие в конверт госбюджета.

Кроме того, в ходе осенней сессии ожидается вынесение на обсуждение законопроектов "О внутренних войсках", "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике", "О счетной палате", "О вещании кабельной сети", "О кинематографии", "Об оценке влияния на окружающую среду", "О стимулировании страхования в сельском хозяйстве", "О туризме", "Об ограничении использования табачных изделий", "Об охране репродуктивного здоровья", "О психологической помощи", "О защите детей от информации, наносящей вред здоровью и развитию", "О профессиональном образовании".

Отметим, что осенняя сессия Милли Меджлиса начнется 2 октября и продолжится до 30 декабря.