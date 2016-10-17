Обнародован возраст депутатов Милли Меджлиса

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Милли Меджлисе Азербайджана насчитывается 15 депутатов старше 70-ти лет.

Как отметили Report в Госкомстате, 14 из них мужчины.

19 депутатов в возрасте 65-69 лет, 18 из них мужчины.

Возраст 16-ти депутатов от 60-ти до 64-х лет, двое из них женщины.

17 депутатов в возрасте 55-59 лет, 20 депутатов - 50-54 лет, 16 парламентариев - 45-49 лет.

В парламенте не представлены депутаты в возрасте 25-29 лет. Трое депутатов в возрасте 30-34 лет, 9 - в возрасте 35-39 лет, 10 - в возрасте 40-44 лет.

Отметим, что 16,8% членов парламента составляют женщины, 83,2% - мужчины.