Обнародован текст решения Конституционного суда о роспуске Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в решении говорится:

"Считать решение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об обращении к президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" от 2 декабря 2019 года соответствующим части 1-й статьи 981 Конституции Азербайджанской Республики.

На основании решения Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "Об обращении к президенту Азербайджанской Республики в связи с назначением внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики" от 2 декабря 2019 года считать роспуск Милли Меджлиса Азербайджанской Республики со стороны президента Азербайджанской Республики соответствующим статье 981-й Конституции Азербайджанской Республики.

Решение вступает в силу с момента объявления, не может быть ликвидировано, изменено.