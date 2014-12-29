Обнародован список приема граждан министрами на 2015 год - СПИСОК

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в городах и районах на январь 2015 года руководителями органов центральной исполнительной власти Азербайджана.
Как сообщает Report, поднимаемые гражданами вопросы должны находиться в рамках полномочий органов центральной исполнительной власти.
|Орган центральной исполнительной власти
|Приемный день
|Город проведения приема
|Охватываемые города и районы
|
Гариб Мамедов
председатель Госкомитета по земле и картографии
|09
|Гаджигабул
|Гаджигабул, Ширван, Сальян, Нефтчала
|Микаил Джаббаров
министр образования
|12
|Кюрдемир
|Кюрдемир, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Биласувар, Джабраил
|
Шахин Мустафаев
министр экономики и промышленности
|16
|Нефтчала
|Нефтчала, Сальян, Биласувар
|
Фикрет Мамедов
министр юстиции
|22
|Кюрдемир
|Кюрдемир, Уджар, Зардаб, Агсу
|
Абульфаз Гараев
министр культуры и туризма
|22
|Шабрань
|Шабрань, Хачмаз, Губа, Гусар, Сиязань
|
Октай Ширалиев
министр здравоохранения
|22
|Саатлы
|Саатлы, Сабирабад, Имишли, Бейлаган, Физули
|Эльман Мехтиев
председатель Государственного фонда социальной защиты
|22
|Хачмаз
|Хачмаз, Губа, Гусар, Шабрань, Сиязань
|
Арзу Рагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|22
|Губа
|Губа, Гусар, Хачмаз, Шабрань, Сиязань, Хызы
|
Гусейнгулу Багиров
министр экологии и природных ресурсов
|23
|Сабирабад
|Сабирабад, Саатлы, Ширван, Гаджигабул
|
Гейдар Асадов
министр сельского хозяйства
|23
|Гейгель
|Гейгель, Агдаш, Зардаб, Кюрдемир, Уджар
|Хиджран Гусейнова
председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей
|23
|Гейгель
|Гейгель, Гянджа, Нафталан, Газах, Гедабек, Агстафа, Товуз, Самух, Дашкесан, Шемкир, Кельбаджар
|
Айдын Алиев
председатель Государственного таможенного комитета
|23
|Нефтчала
|Нефтчала, Сальян, Биласувар, Джалилабад
|
Азад Рагимов
министр молодежи и спорта
|27
|Биласувар
|Биласувар, Имишли, Бейлаган, Агджабеди
|
Мубариз Гурбанлы
председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
|27
|Абшерон
|Абшерон, Сумгайыт, Хызы
|Салим Муслимов
министр труда и соцзащиты населения
|30
|Абшерон
|Абшерон, Сумгайыт, Хызы, Губадлы
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|30
|Физули
|Физули, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди
|Зия Мамедов
министр транспорта
|30
|Барда
|Барда, Агдам, Тертер
|Али Аббасов
министр связи и высоких технологий
|30
|Ширван
|Ширван, Гаджигабул, Саатлы
|Малейка Аббасзаде
председатель Государственной комиссии по приему студентов
|30
|Зардаб
|Зардаб, Агджабеди, Агдам, Бейлаган, Имишли, Физули
|Керем Гасанов
председатель Госкомитета по имущественным вопросам
|31
|Гусар
|Гусар, Губа, Хачмаз, Шабрань
News DepartmentАвтор новости
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