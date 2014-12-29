Обнародован список приема граждан министрами на 2015 год - СПИСОК

29 декабря, 2014 17:26

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в городах и районах на январь 2015 года руководителями органов центральной исполнительной власти Азербайджана. Как сообщает Report, поднимаемые гражданами вопросы должны находиться в рамках полномочий органов центральной исполнительной власти. Орган центральной исполнительной власти Приемный день Город проведения приема Охватываемые города и районы Гариб Мамедов

председатель Госкомитета по земле и картографии 09 Гаджигабул Гаджигабул, Ширван, Сальян, Нефтчала Микаил Джаббаров

министр образования 12 Кюрдемир Кюрдемир, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Биласувар, Джабраил Шахин Мустафаев

министр экономики и промышленности 16 Нефтчала Нефтчала, Сальян, Биласувар Фикрет Мамедов

министр юстиции 22 Кюрдемир Кюрдемир, Уджар, Зардаб, Агсу Абульфаз Гараев

министр культуры и туризма 22 Шабрань Шабрань, Хачмаз, Губа, Гусар, Сиязань Октай Ширалиев

министр здравоохранения 22 Саатлы Саатлы, Сабирабад, Имишли, Бейлаган, Физули Эльман Мехтиев

председатель Государственного фонда социальной защиты 22 Хачмаз Хачмаз, Губа, Гусар, Шабрань, Сиязань Арзу Рагимов

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу 22 Губа Губа, Гусар, Хачмаз, Шабрань, Сиязань, Хызы Гусейнгулу Багиров

министр экологии и природных ресурсов

23 Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Ширван, Гаджигабул Гейдар Асадов

министр сельского хозяйства 23 Гейгель Гейгель, Агдаш, Зардаб, Кюрдемир, Уджар Хиджран Гусейнова

председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей 23 Гейгель Гейгель, Гянджа, Нафталан, Газах, Гедабек, Агстафа, Товуз, Самух, Дашкесан, Шемкир, Кельбаджар Айдын Алиев

председатель Государственного таможенного комитета 23 Нефтчала Нефтчала, Сальян, Биласувар, Джалилабад Азад Рагимов

министр молодежи и спорта

27 Биласувар Биласувар, Имишли, Бейлаган, Агджабеди Мубариз Гурбанлы

председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами 27 Абшерон Абшерон, Сумгайыт, Хызы Салим Муслимов

министр труда и соцзащиты населения 30 Абшерон Абшерон, Сумгайыт, Хызы, Губадлы Кямаледдин Гейдаров

министр по чрезвычайным ситуациям

30 Физули Физули, Бейлаган, Ходжавенд, Агджабеди Зия Мамедов

министр транспорта 30 Барда Барда, Агдам, Тертер Али Аббасов

министр связи и высоких технологий 30 Ширван Ширван, Гаджигабул, Саатлы Малейка Аббасзаде

председатель Государственной комиссии по приему студентов 30 Зардаб Зардаб, Агджабеди, Агдам, Бейлаган, Имишли, Физули Керем Гасанов

председатель Госкомитета по имущественным вопросам 31 Гусар Гусар, Губа, Хачмаз, Шабрань