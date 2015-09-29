Обнародован список приема граждан министрами на октябрь - СПИСОК

29 сентября, 2015 18:12

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован список приема граждан в городах и районах республики руководителями органов исполнительной власти в октябре 2015 года. Report предлагает график приема. Отметим, что поднятые гражданами вопросы должны находиться в компетенции проводящих прием руководителей центральных органов исполнительной власти. Орган центральной исполнительной власти Приемный день Город, где пройдет прием Прием ведется для жителей следующих городов и районов Октай Ширалиев

министр здравоохранения 09 Барда Барда, Евлах, Геранбой, Агдам, Тертер Эльчин Гулиев

начальник Государственной погранслужбы

15 Физули Физули, Бейлаган Гусейнгулу Багиров

министр экологии и природных ресурсов 16 Самух Самух, Гянджа, Гейгель, Дашкесан, Гедабек Азад Рагимов

министр молодежи и спорта 16 Масаллы Масаллы, Лянкяран, Астара, Джалилабад, Лерик, Ярдымлы Эльман Мехдиев

председатель Государственного фонда социальной защиты



20 Ширван Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала, Биласувар, Джалилабад Арзу Рагимов

начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу

22 Евлах Евлах, Зардаб, Уджар, Агдаш, Гейчай, Барда, Тертер Малейка Аббасзаде

председатель Госкомиссии по приему студентов 22 Акстафа Акстафа, Газах, Товуз Фикрет Мамедов

министр юстиции 23 Шеки Шеки, Огуз, Гах Шахин Мустафаев

министр экономики и промышленности

23 Масаллы Масаллы, Джалилабад, Ярдымлы Гейдар Асадов

министр сельского хозяйства

23 Кюрдемир Кюрдемир, Аксу, Уджар, Зардаб, Гейчай Зия Мамедов

министр транспорта

23 Нефтчала Нефтчала, Сальян, Биласувар Фазиль Мамедов

министр налогов 23 Бейлаган Бейлаган, Агджабеди, Имишли, Физули, Лачин Керем Гасанов

председатель Госкомитета по вопросам имущества 23 Хызы Хызы, Сумгайыт, Сиязань Али Аббасов

министр связи и высоких технологий

24 Мингячевир Мингячевир, Закатала, Гах, Балакян, Гейчай Микаил Джаббаров

министр образования

26 Губа Губа, Гусар, Хачмаз, Шабрань, Сиязань, Хызы Мубариз Гурбанлы

председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами

27 Зардаб Зардаб, Кюрдемир Закир Гаралов

генпрокурор

30 Геранбой Геранбой, Гянджа, Дашкесан, Гейгель, Самух, Ходжалы, Кельбаджар Салим Муслимов

министр труда и соцзащиты населения

30 Шемаха Шемаха, Гобустан, Исмаиллы, Аксу, Гейчай Кямаледдин Гейдаров

министр по чрезвычайным ситуациям

30 Нефтчала Нефтчала, Ширван, Сальяны, Биласувар Абульфас Гараев

министр культуры и туризма 30 Аксу Аксу, Шемаха, Гобустан, Исмаиллы, Габала Айдын Алиев

председатель Государственного таможенного комитета

30 Кюрдемир Кюрдемир, Уджар, Зардаб, Гейчай Рамиль Усубов

министр внутренних дел

31 Гянджа Гянджа, Гейгель, Самух, Кельбаджар, Шемкир, Акстафа, Товуз, Гедабек, Газах, Дашкесан