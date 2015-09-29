Обнародован список приема граждан министрами на октябрь - СПИСОК

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован список приема граждан в городах и районах республики руководителями органов исполнительной власти в октябре 2015 года.
Report предлагает график приема.
Отметим, что поднятые гражданами вопросы должны находиться в компетенции проводящих прием руководителей центральных органов исполнительной власти.
|Орган центральной исполнительной власти
|Приемный день
|Город, где пройдет прием
|Прием ведется для жителей следующих городов и районов
|Октай Ширалиев
министр здравоохранения
|09
|Барда
|Барда, Евлах, Геранбой, Агдам, Тертер
|Эльчин Гулиев
начальник Государственной погранслужбы
|15
|Физули
|Физули, Бейлаган
|Гусейнгулу Багиров
министр экологии и природных ресурсов
|16
|Самух
|Самух, Гянджа, Гейгель, Дашкесан, Гедабек
|Азад Рагимов
министр молодежи и спорта
|16
|Масаллы
|Масаллы, Лянкяран, Астара, Джалилабад, Лерик, Ярдымлы
|Эльман Мехдиев
председатель Государственного фонда социальной защиты
|20
|Ширван
|Ширван, Гаджигабул, Сальяны, Нефтчала, Биласувар, Джалилабад
|Арзу Рагимов
начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу
|22
|Евлах
|Евлах, Зардаб, Уджар, Агдаш, Гейчай, Барда, Тертер
|Малейка Аббасзаде
председатель Госкомиссии по приему студентов
|22
|Акстафа
|Акстафа, Газах, Товуз
|Фикрет Мамедов
министр юстиции
|23
|Шеки
|Шеки, Огуз, Гах
|Шахин Мустафаев
министр экономики и промышленности
|23
|Масаллы
|Масаллы, Джалилабад, Ярдымлы
|Гейдар Асадов
министр сельского хозяйства
|23
|Кюрдемир
|Кюрдемир, Аксу, Уджар, Зардаб, Гейчай
|Зия Мамедов
министр транспорта
|23
|Нефтчала
|Нефтчала, Сальян, Биласувар
|Фазиль Мамедов
министр налогов
|23
|Бейлаган
|Бейлаган, Агджабеди, Имишли, Физули, Лачин
|Керем Гасанов
председатель Госкомитета по вопросам имущества
|23
|Хызы
|Хызы, Сумгайыт, Сиязань
|Али Аббасов
министр связи и высоких технологий
|24
|Мингячевир
|Мингячевир, Закатала, Гах, Балакян, Гейчай
|Микаил Джаббаров
министр образования
|26
|Губа
|Губа, Гусар, Хачмаз, Шабрань, Сиязань, Хызы
|Мубариз Гурбанлы
председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
|27
|Зардаб
|Зардаб, Кюрдемир
|Закир Гаралов
генпрокурор
|30
|Геранбой
|Геранбой, Гянджа, Дашкесан, Гейгель, Самух, Ходжалы, Кельбаджар
|Салим Муслимов
министр труда и соцзащиты населения
|30
|Шемаха
|Шемаха, Гобустан, Исмаиллы, Аксу, Гейчай
|Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|30
|Нефтчала
|Нефтчала, Ширван, Сальяны, Биласувар
|Абульфас Гараев
министр культуры и туризма
|30
|Аксу
|Аксу, Шемаха, Гобустан, Исмаиллы, Габала
|Айдын Алиев
председатель Государственного таможенного комитета
|30
|Кюрдемир
|Кюрдемир, Уджар, Зардаб, Гейчай
|Рамиль Усубов
министр внутренних дел
|31
|Гянджа
|Гянджа, Гейгель, Самух, Кельбаджар, Шемкир, Акстафа, Товуз, Гедабек, Газах, Дашкесан
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