Обнародован список приема граждан министрами на июнь - СПИСОК

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти Азербайджана на июнь 2015 года.
Как сообщает Report, обращения граждан должны находиться в компетенции органов центральной исполнительной власти.
|Орган центральной исполнительной власти
|Приемный день
|Город, где состоится прием
|Прием ведется для жителей следующих городов и районов:
|Эльман Мехтиев,
председатель Государственного фонда социальной защиты
|2 июня
|Гах
|Гах, Шеки, Балакян, Загатала, Огуз
|Октай Ширалиев,
министр здравоохранения
|16 июня
|Исмаиллы
|Исмаиллы, Габала, Гёйчай, Шамахы, Агдаш
|Арзу Рагимов,
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|18 июня
|Лерик
|Лерик, Лянкяран, Астара
|Закир Гаралов,
генеральный прокурор
|19 июня
|Масаллы
|Масаллы, Лянкяран, Лерик, Астара, Ярдымлы
|Гусейнгулу Багиров,
министр экологии и природных ресурсов
|19 июня
|Загатала
|Загатала, Шеки, Гах, Балакян
|Фикрет Мамедов,
министр юстиции
|19 июня
|Исмаиллы
|Исмаиллы, Габала, Гёйчай
|Шахин Мустафаев,
министр экономики и промышленности
|19 июня
|Шамахы
|Шамахы, Гобустан, Исмаиллы
|Гейдар Асадов,
министр сельского хозяйства
|19 июня
|Имишли
|Имишли, Физули, Бейлаган, Ходжавенд
|Зия Мамедов,
министр транспорта
|19 июня
|Шемкир
|Шемкир, Товуз, Газах
|Али Аббасов,
министр связи и высоких технологий
|19 июня
|Евлах
|Евлах, Барда, Тертер, Агдам, Ходжалы
|Хиджран Гусейнова,
председатель госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей
|19 июня
|Зардаб
|Зардаб, Мингячевир, Евлах, Агдаш, Уджар, Кюрдамир, Имишли, Бейлаган, Ходжавенд
|Керем Гасанов,
председатель Госкомитета по имущественным вопросам
|19 июня
|Дашкесан
|Дашкесан, Гянджа, Гёйгёль, Самух, Кельбаджар
|Малейка Аббасзаде,
председатель Государственной комиссии по приему студентов
|19 июня
|Ярдымлы
|Ярдымлы, Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы, Джалилабад, Билясувар
|Мубариз Гурбанлы,
председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
|23 июня
|Товуз
|Товуз, Агстафа, Газах
|Абульфаз Гараев,
министр культуры и туризма
|24 июня
|Нефтчала
|Нефтчала, Ширван, Гаджигабул, Сальян, Билясувар
|Айдын Алиев,
председатель Государственного таможенного комитета
|24 июня
|Газах
|Газах, Агстафа, Товуз
|Салим Муслимов,
министр труда и соцзащиты населения
|25 июня
|Габала
|Габала, Шеки, Огуз, Балакян, Загатала, Гах
|Рамиль Усубов,
министр внутренних дел
|27 июня
|Губа
|Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань, Хызы
|Кямаледдин Гейдаров,
министр по чрезвычайным ситуациям
|30 июня
|Гёйчай
|Гёйчай, Кюрдамир, Уджар, Зардаб
|Микаил Джаббаров,
министр образования
|30 июня
|Гёйгёль
|Гёйгёль, Гянджа, Нафталан, Самух, Дашкесан, Горанбой
|Фазиль Мамедов,
министр налогов
|30 июня
|Хызы
|Хызы, Сиязань, Абшерон
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