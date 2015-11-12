Обнародован список депутатов в Верховный Меджлис Нахчывана​ - СПИСОК

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Президиум Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики утвердил результаты выборов в Верховный Меджлис 1 ноября.
Агентство Report предлагает список 45 депутатов, избранных в Верховный Меджлис Нахчыванской АР:
Садаракский избирательный округ №1
Гасымов Ариф Микаил оглу
Гейдарабадский избирательный округ №2
Алиева Вюсала Абазар гызы
Махтинский избирательный округ № 3
Гасанов Нусрат Фирудин оглу
Енгиджинский избирательный округ №4
Бабаев Амир Бахшали оглу
Алышарский избирательный округ №5
Тагиев Асеф Таги оглу
Чарчибоганский избирательный округ №6
Магеррамов Салех Гейдарr оглу
Аралыгский избирательный округ №7
Талыбов Васиф Юсиф оглу
Дудангинский избирательный округ №8
Велиев Муса Мамед оглу
Махмудкендский избирательный округ №9
Мохбалиев Тельман Али оглу
Шарурский городской избирательный округ №10
Зейналов Азер Ядулла оглу
Гамзалинский избирательный округ №11
Мамедова Егяна Гурбан гызы
Юхары Дашарский избирательный округ №12
Талыбов Тариель Гесуйнали оглу
Ибадуллинский избирательный округ №13
Гасанли Орудж Гафар оглу
Данъеринский избирательный округ №14
Алиев Асим Едияр оглу
Гарабагларский избирательный округ №15
Гулиева Севда Рустам гызы
Гыврагский избирательный округ №16
Ибрагимов Анар Адиль оглу
Чалхангалинский избирательный округ №17
Мамедов Этимад Джафар оглу
Нехрамский избирательный округ №18
Нифталиев Гусейн Асрафиль оглу
Бабекский избирательный округ №19
Мамедов Иса Мустафа оглу
Ярымджанский избирательный округ № 20
Аллахвердиева Хабиба Рашад гызы
Мазранский избирательный округ №21
Сеидов Миргашим Ахмед оглу
Шихмахмудский избирательный округ №22
Мамедли Туран Баймамед гызы
Джахринский избирательный округ №23
Сафарли Гаджифахраддин Яхья оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №24
Аббасов Магеррам Гусейн оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №25
Талыбов Сеймур Васиф оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №26
Джафарли Эльман Юсиф оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №27
Рзаева Язгюль Гасанали гызы
Нахчыванский городской избирательный округ №28
Алиев Исмаиль Исрафиль оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №29
Аллахвердиева Аида Магеррам гызы
Нахчыванский городской избирательный округ №30
Мамедов Намиг Газанфар оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №31
Мамедов Назим Мамед оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №32
Бабабейли Назим Сафарали оглу
Нахчыванский городской избирательный округ №33
Азимов Бахруз Нураддин оглу
Шахбузский городской избирательный округ №34
Мамедов Ризван Тамо оглу
Коланынский избирательный округ №35
Исмаилов Джаби Азиз оглу
Шахбузкендский избирательный округ №36
Дуньямалыев Гочали Иса оглу
Джульфинский городской избирательный округ №37
Ибрагимов Гадир Аббас оглу
Яйджинский избирательный округ №38
Фараджов Фарадж Рза оглу
Эрезинский избирательный округ №39
Алиев Тахир Рза оглу
Салтагский избирательный округ №40
Гашимлм Гусейн Мамед оглу
Ордубадский городской избирательный округ №41
Рзаев Гурбат Исмаил оглу
Ордубадский городской избирательный округ №42
Зейналов Эльдар Ахмед оглу
Юхары Айлисский избирательный округ №43
Джафарли Ахмед Мамед оглу
Ванандский избирательный округ №44
Бабаев Тофиг Сулейман оглу
Азинский избирательный округ №45
Мустафаева Ильхама Рафиг гызы.
Отметим, что после завершения выборов в Верховный Меджлис Нахчыванской АР, состоявшихся 1 ноября, Центризбирком Нахчывана проверил протоколы об определении результатов голосования, составленных 45 избирательными округами и 316 избирательными участками. В результате проверок было установлено, что протоколы подписаны всеми членами избирательной комиссии, нет никаких специальных заключений, и что выборы прошли согласно закону.
Согласно протоколам, поступившим в Центральную избирательную комиссию из окружных и участковых избирательных округов, из зарегистрированных 268 463 избирателей в голосовании приняло участие 205 166 избирателей (76,4%). 203 991 из всех бюллетеней (т.е. 99,4 %) в избирательных ящиках признаны действительными, 1 174 бюллетеня (0,6%) - недействительными. 9 бюллетеней были испорчены избирателями, 63 288 бюллетеней не были использованы и были ликвидированы.
İlkin PirəliАвтор новости
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