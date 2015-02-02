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    Обнародован состав административной и счетной комиссий парламента - СПИСОК

    Оба вопроса были приняты путем голосования

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании ММ был рассмотрен вопрос о повторной организации административной и счетной комиссий парламента.

    Как сообщает Report, административная комиссия была сформирована из следующих депутатов - Фаттах Гейдаров, Малахат Ибрагимгызы, Миркязим Кязимов, Саттар Мехбалыев, Фазиль Мустафа, Сиявуш Новрузов и Садагят Велиева.

    В состав счетной палаты вошли депутаты Иса Габиббейли, Гудрет Гасангулиев, Рафаэль Гусейнов, Хангусейн Кязимли, Захид Орудж и Михаил Забелин.

    Решение по каждому из вопросов было принято путем голосования.

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