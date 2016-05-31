Обнародован полный список зарегистрированных кандидатов на повторные парламентские выборы по Агдашскому избирательному округу №90

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Обнародован полный список зарегистрированных кандидатов на повторные выборы в Милли Меджлис по Агдашскому избирательному округу №90, которые пройдут 18 июня.

Как сообщили Report в Центризбиркоме, по данному округу зарегистрировано 7 кандидатов: Османов Джавид Гамид оглу, Агвердиев Али Бекир оглу, Ибрагимли Анар Замин оглу, Ага-заде Игбал Фехруз оглу, Гёзалов Рашид Галиб оглу, Абдуллаев Рашад Мустафа оглу, Гёзалов Эльмир Шахселим оглу.

Отметим, что президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 18 июня 2016 года повторных выборов в Милли Меджлис Азербайджана по Агдашскому избирательному округу №90.

Напомним, что на основе обращения зарегистрированных по Агдашскому избирательному округу №90 кандидатов, на заседании ЦИК 17 ноября были аннулированы результаты выборов по данному округу. Лидером по округу №90 стал депутат Милли Меджлиса IV созыва, председатель Наблюдательного совета AGBank Чингиз Асадуллаев.