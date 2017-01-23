Обнародован план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Обнародован план законодательных работ весенней сессии 2017 года Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в рабочий план вошли законопроекты, представленные в порядке законодательной инициативы президентом Азербайджанской Республики, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генпрокуратурой, Верховным Меджлисом Нахчыванской Автономной Республики, - законопроект Конституции о решении вопроса возможности исполнения азербайджанской стороной решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, в том числе законопроекты об изменениях к законам "О правилах этического поведения депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О статусе военнослужащих", "О статусе внутренних войск", "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике", "О Счетной палате", "Об оценке воздействия на окружающую среду", "О туризме", "Об ограничении использования табачных изделий", "О дошкольном образовании", "О кинематографии", "Об охране репродуктивного здоровья", "О психологической помощи", "О защите детей от информации, вредящей их здоровью и развитию".