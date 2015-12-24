​Обнародован отчет омбусдмана Нахчывана за 2015 год

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В адрес уполномоченного по правам человека (омбудсмана) Нахчыванской Автономной Республики в 2015 году поступило 103 обращения в письменной, устной и электронной форме. Из них 33 жалобы, 70 - заявлений.

Как сообщает Report, 5 не входящих в компетенцию омбудсмана жалоб рассмотрено не было, 28 жалоб принято к производству, из них 12 - удовлетворены.

Кроме того, по 16 жалобам не было выявлено нарушений закона. По инициативе Верховного Меджлиса Нахчывана условно освобождены 7 осужденных, отбывающих сроки в учреждениях по отбыванию наказания, находящихся в подчинении Пенитенциарной службы министерства юстиции, в отношении 5 осужденных изменена мера наказания. Омбудсман без предварительного предупреждения осуществил 111 посещений 28 учреждений, в просветительских мероприятиях о деятельности превентивного механизма приняли участие 1578 человек.