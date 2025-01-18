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Обнародован объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией

Обнародован объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 млрд долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 млрд долларов.
Внутренняя политика
18 января 2025 г. 13:43
Обнародован объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией

Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 млрд долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 января на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 4 тысяч турецких компаний.

"Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться”, - добавил Дж.Байрамов.

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Версия на английском языке Amount of mutual investments between Türkiye and Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Türkiyə ilə Azərbaycanın qarşılıqlı sərmayələrinin məbləği açıqlanıb

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