Обнародован объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией

Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 млрд долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 млрд долларов.

Турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 16 млрд долларов, а инвестиции Азербайджана в экономику Турции составили 20 млрд долларов.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 18 января на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Баку.

Глава МИД подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане действуют более 4 тысяч турецких компаний.

"Сейчас идет работа над новыми проектами. Ведутся работы по увеличению объемов экспорта азербайджанского газа в Турцию и Европу. Мы предполагаем, что география экспорта газа в ближайшие годы будет расширяться”, - добавил Дж.Байрамов.