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Обнародован механизм работы Секретариата по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией

Обнародован механизм работы Секретариата по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией В Аппарате Кабинета министров создан Секретариат Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
Внутренняя политика
13 октября 2022 г. 14:00
Обнародован механизм работы Секретариата по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией

В Аппарате Кабинета министров создан Секретариат Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Секретариат:

- с участием членов экспертной или рабочей групп разрабатывает и организует обсуждение плана деятельности комиссии, экспертной группы и рабочей группы, проектов вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии, экспертной и рабочей групп, а также проектов правовых актов;

- выносит вопросы, отнесенные к компетенции комиссии, на рассмотрение заседания комиссии, экспертной или рабочей группы;

- получает от соответствующих государственных органов (учреждений), предприятий и организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, информацию, заключения и предложения по рассматриваемым на заседаниях вопросам;

- организует и координирует деятельность комиссии, экспертной и рабочей групп, ведет делопроизводство комиссии, составляет протоколы заседаний и представляет председателю комиссии проекты итоговых документов заседаний;

- принимает необходимые меры в связи с реализацией принятых комиссией решений, проводит мониторинг мероприятий, которые должны быть осуществлены Комиссией, готовит отчеты о результатах для представления по назначению;

- с согласия председателя комиссии обеспечивает распространение в СМИ информации по рассмотренным на заседаниях комиссии вопросам и принятым решениям;

- выполняет другую работу, связанную с осуществлением деятельности комиссии.

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