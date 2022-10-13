Обнародован механизм работы Секретариата по делимитации госграницы между Азербайджаном и Арменией

В Аппарате Кабинета министров создан Секретариат Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Секретариат:
- с участием членов экспертной или рабочей групп разрабатывает и организует обсуждение плана деятельности комиссии, экспертной группы и рабочей группы, проектов вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях комиссии, экспертной и рабочей групп, а также проектов правовых актов;
- выносит вопросы, отнесенные к компетенции комиссии, на рассмотрение заседания комиссии, экспертной или рабочей группы;
- получает от соответствующих государственных органов (учреждений), предприятий и организаций, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, информацию, заключения и предложения по рассматриваемым на заседаниях вопросам;
- организует и координирует деятельность комиссии, экспертной и рабочей групп, ведет делопроизводство комиссии, составляет протоколы заседаний и представляет председателю комиссии проекты итоговых документов заседаний;
- принимает необходимые меры в связи с реализацией принятых комиссией решений, проводит мониторинг мероприятий, которые должны быть осуществлены Комиссией, готовит отчеты о результатах для представления по назначению;
- с согласия председателя комиссии обеспечивает распространение в СМИ информации по рассмотренным на заседаниях комиссии вопросам и принятым решениям;
- выполняет другую работу, связанную с осуществлением деятельности комиссии.