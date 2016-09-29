 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародован график приема министров на октябрь - СПИСОК

    Вопросы, поднятые гражданами, должны касаться полномочий центрального органа исполнительной власти, который проводит прием

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти в октябре 2016 года.

    Report предлагает график приема.

    Отметим, что вопросы, поднятые гражданами, должны касаться полномочий центрального органа исполнительной власти, который проводит прием.

    Центральный орган исполнительной властиДень приемаГород, где проводится приемОхваченные города и районы
    Хиджран Гусейнова
    председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей    		 07АбшеронАбшерон, Сумгайыт, Зангилан, Губадлы, Шуша
    Рамин Гулузаде
    министр связи и высоких технологий    		 07АгджабедиАгджабеди, Бейляган, Зардаб, Физули, Имишли, Ходжавенд
    Огтай Ширалиев
    министр здравоохранения    		 07АгдашАгдаш, Мингячевир, Евлах, Геранбой
    Микаил Джаббаров
    министр образования    		 10АгдамАгдам, Тертер, Бейляган, Физули
    Азад Рагимов
    министр молодежи и спорта     		11ГейчайГейчай, Мингячевир, Евлах, Агсу, Кюрдемир, Уджар, Агдаш, Зардаб, Барда, Тертер
    Эльчин Гулиев
    начальник Государственной пограничной службы    		 20ФизулиФизули, Бейляган
    Арзу Рагимов
    начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу    		 20АбшеронАбшерон, Сумгайыт, Губадлы
    Салим Муслимов
    министр труда и социальной защиты населения    		 21ГобустанГобустан, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гейчай
    Шахин Мустафаев
    министр экономики    		 21АгджабедиАгджабеди, Барда, Зардаб
    Зия Мамедов
    министр транспорта     		21АгсуАгсу, Шамахы, Исмаиллы
    Фазиль Мамедов
    министр налогов     		21ГейгельГейгель, Гянджа, Самух, Геранбой, Дашкесан
    Малейка Аббасзаде
    председатель Совета директоров юридического лица публичного права – Государственного экзаменационного центра    		 21ГазахГазах, Агстафа, Товуз, Шамкир
    Мубариз Гурбанлы
    председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями    		 26БейляганБейляган, Физули, Имишли
    Закир Гаралов
    генеральный прокурор    		 28БейляганБейляган, Имишли, Агджабеди, Тертер, Агдам, Физули, Лачин, Ходжавенд
    Гусейнгулу Багиров
    министр экологии и природных ресурсов    		 28ТовузТовуз, Газах, Агстафа, Шамкир
    Фикрет Мамедов
    министр юстиции    		 28АгсуАгсу, Шамахы, Кюрдемир
    Кямаледдин Гейдаров
    министр по чрезвычайным ситуациям     		28ЛянкяранЛянкяран, Астара, Масаллы, Джалилабад, Лерик, Ярдымлы
    Гейдар Асадов
    министр сельского хозяйства    		 28ЗардабЗардаб, Кюрдемир, Уджар, Гейчай, Агсу
    Абульфас Гараев
    министр культуры и туризма    		 28МасаллыМасаллы, Лянкяран, Астара, Ярдымлы, Лерик, Джалилабад
    Айдын Алиев
    председатель Государственного таможенного комитета    		 28БалакенБалакен, Загатала, Гах
    Керем Гасанов
    председатель Государственного комитета по вопросам имущества    		 28СабирабадСабирабад, Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Саатлы
    Рамиль Усубов
    министр внутренних дел     		29ГянджаГянджа, Гейгель, Самух, Кяльбаджар, Шамкир, Агстафа, Товуз, Гядабей, Газах, Дашкесан
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi