Обнародован график приема министров на октябрь - СПИСОК

29 сентября, 2016 15:31

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти в октябре 2016 года. Report предлагает график приема. Отметим, что вопросы, поднятые гражданами, должны касаться полномочий центрального органа исполнительной власти, который проводит прием. Центральный орган исполнительной власти День приема Город, где проводится прием Охваченные города и районы Хиджран Гусейнова

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 07 Абшерон Абшерон, Сумгайыт, Зангилан, Губадлы, Шуша Рамин Гулузаде

министр связи и высоких технологий 07 Агджабеди Агджабеди, Бейляган, Зардаб, Физули, Имишли, Ходжавенд Огтай Ширалиев

министр здравоохранения 07 Агдаш Агдаш, Мингячевир, Евлах, Геранбой Микаил Джаббаров

министр образования 10 Агдам Агдам, Тертер, Бейляган, Физули Азад Рагимов

министр молодежи и спорта 11 Гейчай Гейчай, Мингячевир, Евлах, Агсу, Кюрдемир, Уджар, Агдаш, Зардаб, Барда, Тертер Эльчин Гулиев

начальник Государственной пограничной службы 20 Физули Физули, Бейляган Арзу Рагимов

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу 20 Абшерон Абшерон, Сумгайыт, Губадлы Салим Муслимов

министр труда и социальной защиты населения 21 Гобустан Гобустан, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гейчай Шахин Мустафаев

министр экономики 21 Агджабеди Агджабеди, Барда, Зардаб Зия Мамедов

министр транспорта 21 Агсу Агсу, Шамахы, Исмаиллы Фазиль Мамедов

министр налогов 21 Гейгель Гейгель, Гянджа, Самух, Геранбой, Дашкесан Малейка Аббасзаде

председатель Совета директоров юридического лица публичного права – Государственного экзаменационного центра 21 Газах Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир Мубариз Гурбанлы

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями 26 Бейляган Бейляган, Физули, Имишли Закир Гаралов

генеральный прокурор 28 Бейляган Бейляган, Имишли, Агджабеди, Тертер, Агдам, Физули, Лачин, Ходжавенд Гусейнгулу Багиров

министр экологии и природных ресурсов 28 Товуз Товуз, Газах, Агстафа, Шамкир Фикрет Мамедов

министр юстиции 28 Агсу Агсу, Шамахы, Кюрдемир Кямаледдин Гейдаров

министр по чрезвычайным ситуациям 28 Лянкяран Лянкяран, Астара, Масаллы, Джалилабад, Лерик, Ярдымлы Гейдар Асадов

министр сельского хозяйства 28 Зардаб Зардаб, Кюрдемир, Уджар, Гейчай, Агсу Абульфас Гараев

министр культуры и туризма 28 Масаллы Масаллы, Лянкяран, Астара, Ярдымлы, Лерик, Джалилабад Айдын Алиев

председатель Государственного таможенного комитета 28 Балакен Балакен, Загатала, Гах Керем Гасанов

председатель Государственного комитета по вопросам имущества 28 Сабирабад Сабирабад, Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Саатлы Рамиль Усубов

министр внутренних дел 29 Гянджа Гянджа, Гейгель, Самух, Кяльбаджар, Шамкир, Агстафа, Товуз, Гядабей, Газах, Дашкесан