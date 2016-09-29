Обнародован график приема министров на октябрь - СПИСОК

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти в октябре 2016 года.
Report предлагает график приема.
Отметим, что вопросы, поднятые гражданами, должны касаться полномочий центрального органа исполнительной власти, который проводит прием.
|Центральный орган исполнительной власти
|День приема
|Город, где проводится прием
|Охваченные города и районы
|Хиджран Гусейнова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|07
|Абшерон
|Абшерон, Сумгайыт, Зангилан, Губадлы, Шуша
|Рамин Гулузаде
министр связи и высоких технологий
|07
|Агджабеди
|Агджабеди, Бейляган, Зардаб, Физули, Имишли, Ходжавенд
|Огтай Ширалиев
министр здравоохранения
|07
|Агдаш
|Агдаш, Мингячевир, Евлах, Геранбой
|Микаил Джаббаров
министр образования
|10
|Агдам
|Агдам, Тертер, Бейляган, Физули
|Азад Рагимов
министр молодежи и спорта
|11
|Гейчай
|Гейчай, Мингячевир, Евлах, Агсу, Кюрдемир, Уджар, Агдаш, Зардаб, Барда, Тертер
|Эльчин Гулиев
начальник Государственной пограничной службы
|20
|Физули
|Физули, Бейляган
|Арзу Рагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|20
|Абшерон
|Абшерон, Сумгайыт, Губадлы
|Салим Муслимов
министр труда и социальной защиты населения
|21
|Гобустан
|Гобустан, Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гейчай
|Шахин Мустафаев
министр экономики
|21
|Агджабеди
|Агджабеди, Барда, Зардаб
|Зия Мамедов
министр транспорта
|21
|Агсу
|Агсу, Шамахы, Исмаиллы
|Фазиль Мамедов
министр налогов
|21
|Гейгель
|Гейгель, Гянджа, Самух, Геранбой, Дашкесан
|Малейка Аббасзаде
председатель Совета директоров юридического лица публичного права – Государственного экзаменационного центра
|21
|Газах
|Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир
|Мубариз Гурбанлы
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|26
|Бейляган
|Бейляган, Физули, Имишли
|Закир Гаралов
генеральный прокурор
|28
|Бейляган
|Бейляган, Имишли, Агджабеди, Тертер, Агдам, Физули, Лачин, Ходжавенд
|Гусейнгулу Багиров
министр экологии и природных ресурсов
|28
|Товуз
|Товуз, Газах, Агстафа, Шамкир
|Фикрет Мамедов
министр юстиции
|28
|Агсу
|Агсу, Шамахы, Кюрдемир
|Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|28
|Лянкяран
|Лянкяран, Астара, Масаллы, Джалилабад, Лерик, Ярдымлы
|Гейдар Асадов
министр сельского хозяйства
|28
|Зардаб
|Зардаб, Кюрдемир, Уджар, Гейчай, Агсу
|Абульфас Гараев
министр культуры и туризма
|28
|Масаллы
|Масаллы, Лянкяран, Астара, Ярдымлы, Лерик, Джалилабад
|Айдын Алиев
председатель Государственного таможенного комитета
|28
|Балакен
|Балакен, Загатала, Гах
|Керем Гасанов
председатель Государственного комитета по вопросам имущества
|28
|Сабирабад
|Сабирабад, Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Саатлы
|Рамиль Усубов
министр внутренних дел
|29
|Гянджа
|Гянджа, Гейгель, Самух, Кяльбаджар, Шамкир, Агстафа, Товуз, Гядабей, Газах, Дашкесан
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