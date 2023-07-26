Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других структур управления в августе 2023 года.
Report представляет график приема.
|
П/н
|
Проводящий прием орган центральной исполнительной власти и структура управления
|
Охваченные города и районы
|
Город, район, где проводится прием
|
День приема
|
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Губа
|
Губа, Гусар, Хачмаз
|
04
|
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань, Шабран
|
07
|
|
Руслан Алиев
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Абшерон
|
Абшерон, Зангилан
|
07
|
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Агсу
|
Агсу, Исмаиллы
|
09
|
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань
|
10
|
|
Маджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
11
|
|
Мубариз Гурбанлы
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Агстафа
|
Агстафа, Газах, Товуз, Шамкир, Гядабей
|
15
|
|
Мюрсел Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на службу
|
Сумгайыт
|
Сумгайыт, Абшерон, Хызы, Губадлы, Шуша, Зангилан
|
16
|
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Самух
|
Самух, Гейгель, Дашкесан, Кяльбаджар
|
17
|
10.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Бейляган
|
Бейляган, Физули, Ходжавенд
|
17
|
11.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Геранбой
|
Геранбой, Нафталан, Ходжалы
|
18
|
12.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Губа
|
Губа, Гусар
|
18
|
13.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
|
Евлах
|
Евлах, Мингячевир
|
18
|
14.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию
|
Газах
|
Газах, Агстафа, Товуз
|
18
|
15.
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
21
|
16.
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Товуз
|
Товуз, Агстафа, Газах, Шамкир, Гядабей
|
23
|
17.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Гах
|
Гах, Шеки, Балакен, Загатала
|
25
|
18.
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
25
|
19.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Гядабей
|
Гадябей, Шамкир, Дашкесан
|
25
|
20.
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
Мингячевир
|
Мингячевир, Евлах
|
25
|
21.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Шеки
|
Шеки, Гах
|
25
|
22.
|
Ильхам Мирзалиев
временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджизат»
|
Шабран
|
Шабран, Сиязань
|
25
|
23.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Огуз
|
Огуз, Габала
|
26
|
24.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Сумгайыт
|
Сумгайыт, Губадлы
|
29
|
25.
|
Эмин Амруллаев
министр науки иобразования
|
Загатала
|
Загатала, Шеки, Огуз, Габала, Гах, Балакен
|
30
|
26.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Евлах
|
Евлах, Уджар
|
30
|
27.
|
Фикрет Мамедов
министр юстиции
|
Шамахы
|
Шамахы, Исмаиллы, Гобустан
|
31
|
28.
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Шеки
|
Шеки, Гах
|
31