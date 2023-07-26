Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других структур управления в августе 2023 года.

https://static.report.az/photo/b573f6b5-a8d2-36b7-8a12-81882128779e.jpg https://static.report.az/photo/b573f6b5-a8d2-36b7-8a12-81882128779e.jpg

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других структур управления в августе 2023 года. Report представляет график приема. П/н Проводящий прием орган центральной исполнительной власти и структура управления Охваченные города и районы Город, район, где проводится прием День приема Кямран Алиев генеральный прокурор Губа Губа, Гусар, Хачмаз 04 Рашад Набиев министр цифрового развития и транспорта Хызы Хызы, Сиязань, Шабран 07 Руслан Алиев генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Абшерон Абшерон, Зангилан 07 Ровшан Рзаев председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Агсу Агсу, Исмаиллы 09 Вилаят Эйвазов министр внутренних дел Гусар Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань 10 Маджнун Мамедов министр сельского хозяйства Нахчыван Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур 11 Мубариз Гурбанлы председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Агстафа Агстафа, Газах, Товуз, Шамкир, Гядабей 15 Мюрсел Ибрагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на службу Сумгайыт Сумгайыт, Абшерон, Хызы, Губадлы, Шуша, Зангилан 16 Кямран Алиев генеральный прокурор Самух Самух, Гейгель, Дашкесан, Кяльбаджар 17 10. Гошгар Тахмазли председатель Агентства продовольственной безопасности Бейляган Бейляган, Физули, Ходжавенд 17 11. Анар Гулиев председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Геранбой Геранбой, Нафталан, Ходжалы 18 12. Салех Мамедов председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Губа Губа, Гусар 18 13. Заур Микаилов председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Евлах Евлах, Мингячевир 18 14. Заур Алиев председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Газах Газах, Агстафа, Товуз 18 15. Фарид Гаибов министр молодежи и спорта Сальян Сальян, Нефтчала 21 16. Адиль Керимли министр культуры Товуз Товуз, Агстафа, Газах, Шамкир, Гядабей 23 17. Кямран Алиев генеральный прокурор Гах Гах, Шеки, Балакен, Загатала 25 18. Мухтар Бабаев министр экологии и природных ресурсов Нахчыван Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур 25 19. Парвиз Шахбазов министр энергетики Гядабей Гадябей, Шамкир, Дашкесан 25 20. Сахиль Бабаев министр труда и социальной защиты населения Мингячевир Мингячевир, Евлах 25 21. Микаил Джаббаров министр экономики Шеки Шеки, Гах 25 22. Ильхам Мирзалиев временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджизат» Шабран Шабран, Сиязань 25 23. Шахин Багиров председатель Государственного таможенного комитета Огуз Огуз, Габала 26 24. Бахар Мурадова председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сумгайыт Сумгайыт, Губадлы 29 25. Эмин Амруллаев министр науки иобразования Загатала Загатала, Шеки, Огуз, Габала, Гах, Балакен 30 26. Вугар Ахмедов председатель ОАО «Азеришыг» Евлах Евлах, Уджар 30 27. Фикрет Мамедов министр юстиции Шамахы Шамахы, Исмаиллы, Гобустан 31 28. Кямаледдин Гейдаров министр по чрезвычайным ситуациям Шеки Шеки, Гах 31 Подпишитесь на наш Telegram канал