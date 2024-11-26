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Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента на декабрь

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента на декабрь Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на декабрь 2024 года.
Внутренняя политика
26 ноября 2024 г. 19:02
Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента на декабрь

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на декабрь 2024 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо

День приема

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики

2

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики

3

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики

4

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации президента Азербайджанской Республики

5

Гасымов Азер Мухаммед оглу

пресс-секретарь президента Азербайджанской Республики

5

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

6,13,23

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики

6,20

Сеидов Фарид Мирмуфид оглу

заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики

9

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики

10

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики

11

Меджидов Талят Тахир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации президента Азербайджанской Республики

12

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики

13

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики

16

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики

17

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджанской Республики

18

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджанской Республики

18

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе

19

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

23

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

24

Юсубов Эльчин Мустафа оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

25

Гаджиев Башир Гудрат оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

26

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджанской Республики

27

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

27

* * *

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Усубов Рамиль Идрис оглу

27

Отметим, что регистрация на прием прекращается не позднее чем за один рабочий день до даты приема.

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Версия на азербайджанском языке Prezident Administrasiyasının Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində dekabr üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

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