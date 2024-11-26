Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента на декабрь

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на декабрь 2024 года.

Обнародован график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на декабрь 2024 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо День приема Амиров Натиг Арзиман оглу помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации президента Азербайджанской Республики 2 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики 3 Исмаилов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации президента Азербайджанской Республики 4 Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации президента Азербайджанской Республики 5 Гасымов Азер Мухаммед оглу пресс-секретарь президента Азербайджанской Республики 5 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 6,13,23 Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики 6,20 Сеидов Фарид Мирмуфид оглу заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики 9 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджанской Республики 10 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджанской Республики 11 Меджидов Талят Тахир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации президента Азербайджанской Республики 12 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации президента Азербайджанской Республики 13 Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджанской Республики 16 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики 17 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации президента Азербайджанской Республики 18 Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации президента Азербайджанской Республики 18 Мамедов Масим Ахмед оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе 19 Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 23 Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах 24 Юсубов Эльчин Мустафа оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах 25 Гаджиев Башир Гудрат оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе 26 Керимов Гюндуз Гаджи оглу заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации президента Азербайджанской Республики 27 Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах 27 * * * Совет безопасности Азербайджанской Республики cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики Усубов Рамиль Идрис оглу 27

Отметим, что регистрация на прием прекращается не позднее чем за один рабочий день до даты приема.