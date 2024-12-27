Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ в январе 2025 года

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в январе 2025 года.
Report представляет график:
|
П/н
|
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Гёйгёль, Агсу, Шамахы, Гобустан
|
08
|
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Сальян
|
Сальян, Билясувар, Нефтчала, Ширван, Гаджигабул
|
10
|
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Бейляган
|
Бейляган, Физули, Ходжавенд
|
10
|
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Сумгайыт
|
Сумгайыт, Абшерон, Хызы, Джебраил, Губадлы, Шуша, Зангилан
|
15
|
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Гобустан
|
Гобустан, Шамахы
|
16
|
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Астара
|
Астара, Лянкяран, Масаллы, Лерик, Ярдымлы
|
17
|
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
Агстафа
|
Агстафа, Газах, Товуз
|
17
|
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Гобустан
|
Гобустан, Шамахы, Агсу, Абшерон
|
17
|
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань
|
17
|
10.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы
|
17
|
11.
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Шамахы
|
Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гобустан
|
17
|
12.
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз
|
17
|
13.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов
|
Губа
|
Губа, Гусар
|
17
|
14.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Агджабеди
|
Агджабеди, Агдам, Барда, Тертер, Лачин
|
17
|
15.
|
Ильхам Мирзалиев
временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат»
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван
|
17
|
16.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз
|
22
|
17.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань
|
22
|
18.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Зардаб
|
Зардаб, Уджар, Евлах, Мингячевир, Агдаш, Гёйчай, Кюрдамир
|
24
|
19.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Кюрдамир
|
Кюрдамир, Уджар, Зардаб
|
24
|
20.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы, Имишли
|
24
|
21.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
|
Барда
|
Барда, Тертер
|
24
|
22.
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
24
|
23.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Габала
|
Габала, Огуз
|
24
|
24.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Гёйгёль
|
Гёйгёль, Гянджа, Самух, Нафталан, Дашкесан, Геранбой
|
27
|
25.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Гянджа
|
Гянджа, Самух, Гёйгёль, Кяльбаджар
|
30
|
26.
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван
|
31