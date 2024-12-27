Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ в январе 2025 года

Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ в январе 2025 года

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в январе 2025 года.

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Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в январе 2025 года. Report представляет график: П/н Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры Город, район, где проводится прием Охваченные города и районы День приема Вилаят Эйвазов министр внутренних дел Исмаиллы Исмаиллы, Гёйгёль, Агсу, Шамахы, Гобустан 08 Кямран Алиев генеральный прокурор Сальян Сальян, Билясувар, Нефтчала, Ширван, Гаджигабул 10 Меджнун Мамедов министр сельского хозяйства Бейляган Бейляган, Физули, Ходжавенд 10 Мурсал Ибрагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Сумгайыт Сумгайыт, Абшерон, Хызы, Джебраил, Губадлы, Шуша, Зангилан 15 Фарид Гаибов министр молодежи и спорта Гобустан Гобустан, Шамахы 16 Фарид Ахмедов министр юстиции Астара Астара, Лянкяран, Масаллы, Лерик, Ярдымлы 17 Мухтар Бабаев министр экологии и природных ресурсов Агстафа Агстафа, Газах, Товуз 17 Парвиз Шахбазов министр энергетики Гобустан Гобустан, Шамахы, Агсу, Абшерон 17 Кямаледдин Гейдаров министр по чрезвычайным ситуациям Хызы Хызы, Сиязань 17 10. Микаил Джаббаров министр экономики Сабирабад Сабирабад, Саатлы 17 11. Адиль Керимли министр культуры Шамахы Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гобустан 17 12. Рашад Набиев министр цифрового развития и транспорта Гусар Гусар, Губа, Хачмаз 17 13. Заур Микаилов председатель Государственного агентства водных ресурсов Губа Губа, Гусар 17 14. Гошгар Тахмазли председатель Агентства продовольственной безопасности Агджабеди Агджабеди, Агдам, Барда, Тертер, Лачин 17 15. Ильхам Мирзалиев временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат» Гаджигабул Гаджигабул, Ширван 17 16. Шахин Багиров председатель Государственного таможенного комитета Гусар Гусар, Губа, Хачмаз 22 17. Анар Гулиев председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Хызы Хызы, Сиязань 22 18. Эмин Амруллаев министр науки и образования Зардаб Зардаб, Уджар, Евлах, Мингячевир, Агдаш, Гёйчай, Кюрдамир 24 19. Бахар Мурадова председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Кюрдамир Кюрдамир, Уджар, Зардаб 24 20. Салех Мамедов председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Имишли 24 21. Заур Алиев председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования Барда Барда, Тертер 24 22. Азер Мамедов генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Сальян Сальян, Нефтчала 24 23. Вугар Ахмедов председатель ОАО «Азеришыг» Габала Габала, Огуз 24 24. Рамин Мамедов председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гёйгёль Гёйгёль, Гянджа, Самух, Нафталан, Дашкесан, Геранбой 27 25. Ровшан Рзаев председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Гянджа Гянджа, Самух, Гёйгёль, Кяльбаджар 30 26. Сахиль Бабаев министр труда и социальной защиты населения Гаджигабул Гаджигабул, Ширван 31 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram