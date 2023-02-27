Обнародован график приема граждан главами центральных органов ИВ и других структур управления в марте

Обнародован график приема граждан главами центральных органов ИВ и других структур управления в марте

Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур управления в марте.

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Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур управления в марте. Как сообщает Report, прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни. Представляем график приема: П/н Город, район, где проводится прием Охваченные города и районы Проводящий прием орган центральной исполнительной власти и структура управления День приема 1. Гейчай Гейчай, Агдаш, Кюрдамир, Уджар, Зардаб Рашад Набиев министр цифрового развития и транспорта 02 2. Шамкир Шамкир, Гядабей, Товуз, Агстафа, Газах Парвиз Шахбазов министр энергтики 03 3. Билясувар Билясувар, Джалилабад, Джебраил Фарид Гаибов министр молодежи и спорта 09 4. Шамахы Шамахы, Гобустан Инам Керимов министр сельского хозяйства 09 5. Губа Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань Арзу Рагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу 09 6. Огуз Огуз, Габала, Агдаш Фикрет Мамедов министр юстиции 10 7. Сальян Сальян, Нефтчала Бахар Мурадова председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей 10 8. Нефтчала Нефтчала, Сальян Шахин Багиров временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета 10 9. Товуз Товуз, Агстафа, Газах Анар Гулиев председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры 10 10. Хызы Хызы, Сиязань Заур Микаилов председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» 10 11. Гаджигабул Гаджигабул, Ширван Вугар Ахмедов председатель ОАО «Азеришыг» 10 12. Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Имишли Руслан Алиев генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» 13 13. Исмаиллы Исмаиллы, Гобустан, Шамахы, Габала, Огуз Кямран Алиев генеральный прокурор 15 14. Масаллы Масаллы, Ярдымлы Мухтар Бабаев министр экологии и природных ресурсов 15 15. Сумгайыт Сумгайыт, Губадлы Заур Алиев председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию 15 16. Шамкир Шамкир, Гядабей, Дашкесан, Товуз, Агстафа, Газах Вилаят Эйвазов министр внутренних дел 16 17. Барда Барда, Агдам, Агджабеди, Физули, Тертер, Лачин Гошгар Тахмазли председатель Агентства продовольственной безопасности 16 18. Сальян Сальян, Нефтчала Кямаледдин Гейдаров министр по чрезвычайным ситуациям 17 19. Физули (город Горадиз) Физули, Бейляган, Ходжавенд, Джебраил (Джоджуг Марджанлы) Ровшан Рзаев председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев 17 20. Гейчай Гейчай, Агдаш Кочарли Гасанов исполняющий обязанности председателя ОАО «Азерсу» 17 21. Сальян Сальян, Нефтчала Салех Мамедов председатель Государственного агентства автомобильных дорог 27 22. Агджабеди Агджабеди, Агдам, Тертер, Физули, Лачин, Джебраил (Джоджуг Марджанлы) Мубариз Гурбанлы председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями 29 23. Гейгель Гейгель, Гянджа, Нафталан, Дашкесан, Геранбой, Самух, Кяльбаджар, Ходжалы Эмин Амруллаев министр образования 30 24. Сабирабад Сабирабад, Саатлы Микаил Джаббаров министр экономики 30 25. Нафталан Нафталан, Геранбой, Ходжалы Ильхам Мирзалиев исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджихат» 30 26. Шабран Шабран, Сиязань Сахиль Бабаев министр труда и социальной защиты населения 31 27. Билясувар Билясувар, Сальян, Нефтчала, Джебраил Адиль Керимов временно исполняющий обязанности министра культуры 31 Подпишитесь на наш Telegram канал