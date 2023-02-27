Обнародован график приема граждан главами центральных органов ИВ и других структур управления в марте

Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов ИВ и других структур управления в марте.
Как сообщает Report, прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.
Представляем график приема:
|
П/н
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
Проводящий прием орган центральной исполнительной власти и структура управления
|
День приема
|
1.
|
Гейчай
|
Гейчай, Агдаш, Кюрдамир, Уджар, Зардаб
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
02
|
2.
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей, Товуз, Агстафа, Газах
|
Парвиз Шахбазов
министр энергтики
|
03
|
3.
|
Билясувар
|
Билясувар, Джалилабад, Джебраил
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
09
|
4.
|
Шамахы
|
Шамахы, Гобустан
|
Инам Керимов
министр сельского хозяйства
|
09
|
5.
|
Губа
|
Губа, Гусар, Хачмаз, Шабран, Сиязань
|
Арзу Рагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
09
|
6.
|
Огуз
|
Огуз, Габала, Агдаш
|
Фикрет Мамедов
министр юстиции
|
10
|
7.
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
10
|
8.
|
Нефтчала
|
Нефтчала, Сальян
|
Шахин Багиров
временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета
|
10
|
9.
|
Товуз
|
Товуз, Агстафа, Газах
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
10
|
10.
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань
|
Заур Микаилов
председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»
|
10
|
11.
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
10
|
12.
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы, Имишли
|
Руслан Алиев
генеральный директор производственного объединения «Азеригаз»
|
13
|
13.
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Гобустан, Шамахы, Габала, Огуз
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
15
|
14.
|
Масаллы
|
Масаллы, Ярдымлы
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
15
|
15.
|
Сумгайыт
|
Сумгайыт, Губадлы
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию
|
15
|
16.
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей, Дашкесан, Товуз, Агстафа, Газах
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
16
|
17.
|
Барда
|
Барда, Агдам, Агджабеди, Физули, Тертер, Лачин
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
16
|
18.
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
17
|
19.
|
Физули (город Горадиз)
|
Физули, Бейляган, Ходжавенд, Джебраил (Джоджуг Марджанлы)
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
17
|
20.
|
Гейчай
|
Гейчай, Агдаш
|
Кочарли Гасанов
исполняющий обязанности председателя ОАО «Азерсу»
|
17
|
21.
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог
|
27
|
22.
|
Агджабеди
|
Агджабеди, Агдам, Тертер, Физули, Лачин, Джебраил (Джоджуг Марджанлы)
|
Мубариз Гурбанлы
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
29
|
23.
|
Гейгель
|
Гейгель, Гянджа, Нафталан, Дашкесан, Геранбой, Самух, Кяльбаджар, Ходжалы
|
Эмин Амруллаев
министр образования
|
30
|
24.
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
30
|
25.
|
Нафталан
|
Нафталан, Геранбой, Ходжалы
|
Ильхам Мирзалиев
исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджихат»
|
30
|
26.
|
Шабран
|
Шабран, Сиязань
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
31
|
27.
|
Билясувар
|
Билясувар, Сальян, Нефтчала, Джебраил
|
Адиль Керимов
временно исполняющий обязанности министра культуры
|
31