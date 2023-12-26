Обнародован график приема граждан министрами в январе

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в январе 2024 года.
Report представляет график:
|
П/н
|
Проводящий прием руководитель центрального органа исполнительной власти или административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
|
Инам Керимов
председатель Судебно-правового совета Азербайджанской Республики
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Шабран
|
11
|
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
Самух
|
Самух, Гянджа, Кяльбаджар
|
12
|
|
Фикрет Мамедов
министр юстиции
|
Агджабеди
|
Агджабеди, Агдам, Лачин
|
12
|
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Агсу, Гобустан, Шамахы
|
12
|
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Шабран
|
Шабран, Хачмаз
|
12
|
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов
|
Лянкяран
|
Лянкяран, Астара, Лерик
|
12
|
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Сальян
|
Сальян, Ширван, Гаджигабул, Нефтчала, Билясувар
|
12
|
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Сиязань
|
Сиязань, Хызы
|
15
|
|
Руслан Алиев
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Гянджа
|
Гянджа, Самух, Кяльбаджар
|
15
|
10.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Бейляган
|
Бейляган, Агджабеди, Физули, Имишли, Лачин, Ходжавенд
|
16
|
11.
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Гядабей
|
Гядабей, Шамкир, Товуз, Газах, Агстафа, Дашкесан
|
18
|
12.
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
18
|
13.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей
|
18
|
14.
|
Мубариз Гурбанлы
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Ширван
|
Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Билясувар, Джебраил
|
23
|
15.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию
|
Нефтчала
|
Нефтчала, Сальян, Билясувар
|
25
|
16.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Гейчай
|
Гейчай, Мингячевир, Евлах, Агдаш, Уджар, Кюрдамир, Зардаб
|
26
|
17.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Астара
|
Астара, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Ярдымлы, Астара
|
26
|
18.
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа
|
26
|
19.
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван
|
26
|
20.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Нефтчала
|
Нефтчала, Сальян
|
26
|
21.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Сиязань
|
Сиязань, Хызы
|
26
|
22.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей
|
26
|
23.
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Сальян
|
Сальян, Ширван, Гаджигабул, Нефтчала
|
26
|
24.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Имишли
|
Имишли, Саатлы, Сабирабад
|
26
|
25.
|
Ильхам Мирзалиев
временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат»
|
Геранбой
|
Геранбой, Нафталан, Ходжалы
|
26
|
26.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Гейчай
|
Гейчай, Агдаш, Кюрдамир, Уджар, Зардаб
|
30
|
27.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Саатлы
|
Саатлы, Сабирабад
|
30
Прием граждан начинается в установленные дни в 10:00.