Обнародован график приема граждан министрами в январе

Обнародован график приема граждан министрами в январе

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в январе 2024 года

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Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в январе 2024 года. Report представляет график: П/н Проводящий прием руководитель центрального органа исполнительной власти или административной структуры Город, район, где проводится прием Охваченные города и районы День приема Инам Керимов председатель Судебно-правового совета Азербайджанской Республики Хачмаз Хачмаз, Шабран 11 Мухтар Бабаев министр экологии и природных ресурсов Самух Самух, Гянджа, Кяльбаджар 12 Фикрет Мамедов министр юстиции Агджабеди Агджабеди, Агдам, Лачин 12 Адиль Керимли министр культуры Исмаиллы Исмаиллы, Агсу, Гобустан, Шамахы 12 Бахар Мурадова председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Шабран Шабран, Хачмаз 12 Заур Микаилов председатель Государственного агентства водных ресурсов Лянкяран Лянкяран, Астара, Лерик 12 Гошгар Тахмазли председатель Агентства продовольственной безопасности Сальян Сальян, Ширван, Гаджигабул, Нефтчала, Билясувар 12 Фарид Гаибов министр молодежи и спорта Сиязань Сиязань, Хызы 15 Руслан Алиев генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Гянджа Гянджа, Самух, Кяльбаджар 15 10. Кямран Алиев генеральный прокурор Бейляган Бейляган, Агджабеди, Физули, Имишли, Лачин, Ходжавенд 16 11. Вилаят Эйвазов министр внутренних дел Гядабей Гядабей, Шамкир, Товуз, Газах, Агстафа, Дашкесан 18 12. Рашад Набиев министр цифрового развития и транспорта Нахчыван Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур 18 13. Ровшан Рзаев председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Шамкир Шамкир, Гядабей 18 14. Мубариз Гурбанлы председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Ширван Ширван, Гаджигабул, Сальян, Нефтчала, Билясувар, Джебраил 23 15. Заур Алиев председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нефтчала Нефтчала, Сальян, Билясувар 25 16. Эмин Амруллаев министр науки и образования Гейчай Гейчай, Мингячевир, Евлах, Агдаш, Уджар, Кюрдамир, Зардаб 26 17. Парвиз Шахбазов министр энергетики Астара Астара, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Ярдымлы, Астара 26 18. Сахиль Бабаев министр труда и социальной защиты населения Хачмаз Хачмаз, Губа 26 19. Кямаледдин Гейдаров министр по чрезвычайным ситуациям Гаджигабул Гаджигабул, Ширван 26 20. Микаил Джаббаров министр экономики Нефтчала Нефтчала, Сальян 26 21. Меджнун Мамедов министр сельского хозяйства Сиязань Сиязань, Хызы 26 22. Шахин Багиров председатель Государственного таможенного комитета Шамкир Шамкир, Гядабей 26 23. Мурсал Ибрагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Сальян Сальян, Ширван, Гаджигабул, Нефтчала 26 24. Салех Мамедов председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Имишли Имишли, Саатлы, Сабирабад 26 25. Ильхам Мирзалиев временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат» Геранбой Геранбой, Нафталан, Ходжалы 26 26. Анар Гулиев председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Гейчай Гейчай, Агдаш, Кюрдамир, Уджар, Зардаб 30 27. Вугар Ахмедов председатель ОАО «Азеришыг» Саатлы Саатлы, Сабирабад 30 Прием граждан начинается в установленные дни в 10:00. Подпишитесь на наш Telegram канал