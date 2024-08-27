Обнародован график приема граждан министрами на сентябрь

Обнародован график приема граждан министрами на сентябрь

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в сентябре 2024 года.

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Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в сентябре 2024 года. Report представляет график: П/н Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры Город, район, где проводится прием Охваченные города и районы День приема Мухтар Бабаев министр экологии и природных ресурсов Уджар Уджар, Кюрдамир, Зардаб 05 Рашад Набиев министр цифрового развития и транспорта Масаллы Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик, Ярдымлы, Джалилабад 05 Анар Гулиев председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Имишли Имишли, Саатлы, Сабирабад, Бейляган, Физули, Билясувар, Джебраил, Ходжавенд 06 Кямран Алиев генеральный прокурор Абшерон Абшерон, Зангилан 10 Парвиз Шахбазов министр энергетики Хачмаз Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань 12 Мурсал Ибрагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Нахчыван Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур 12 Гошгар Тахмазли председатель Агентства продовольственной безопасности Гянджа Гянджа, Нафталан, Гёранбой, Самух, Гёйгёль, Дашкесан, Ходжалы, Кяльбаджар 12 Ильхам Мирзалиев временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат» Джалилабад Джалилабад, Билясувар, Джебраил 12 Адиль Керимли министр культуры Нахчыван Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур 13 10. Кямран Алиев генеральный прокурор Хызы Хызы, Сиязань, Шабран 17 11. Вилаят Эйвазов министр внутренних дел Евлах Евлах, Мингячевир, Агдаш, Уджар, Кюрдамир 19 12. Сахиль Бабаев министр труда и социальной защиты населения Гёйгёль Гёйгёль, Дашкесан 19 13. Бахар Мурадова председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Агсу Агсу, Исмаиллы 20 14. Шахин Багиров председатель Государственного таможенного комитета Гобустан Гобустан, Шамахы 20 15. Салех Мамедов председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Ширван Ширван, Гаджигабул 20 16. Заур Микаилов председатель Государственного агентства водных ресурсов Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Имишли 20 17. Заур Алиев председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования Шамахы Шамахы, Агсу, Гобустан 20 18. Вугар Ахмедов председатель ОАО «Азеришыг» Бейляган Бейляган, Физули, Ходжавенд 20 19. Ровшан Рзаев председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Гёранбой Гёранбой, Нафталан, Ходжалы 23 20. Азер Мамедов генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Губа Губа, Гусар 23 21. Микаил Джаббаров министр экономики Гянджа Гянджа, Самух, Кяльбаджар 25 22. Меджнун Мамедов министр сельского хозяйства Шамахы Шамахы, Гобустан 25 23. Рамин Мамедов председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Агджабеди Агджабеди, Агдам, Тертер, Физули, Лачин, Джебраил 25 24. Фарид Ахмедов министр юстиции Гёйгёль Гёйгёль, Дашкесан, Самух, Гёранбой, Нафталан, Ходжалы 26 25. Фарид Гаибов министр молодежи и спорта Балакен Балакен, Загатала 26 26. Кямаледдин Гейдаров министр по чрезвычайным ситуациям Габала Габала, Огуз 26 27. Эмин Амруллаев министр науки и образования Балакен Балакен, Шеки, Гах, Загатала, Огуз, Габала 30 Подпишитесь на наш Telegram канал