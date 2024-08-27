Обнародован график приема граждан министрами на сентябрь

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в сентябре 2024 года.
Report представляет график:
|
П/н
|
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
Уджар
|
Уджар, Кюрдамир, Зардаб
|
05
|
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Масаллы
|
Масаллы, Лянкяран, Астара, Лерик, Ярдымлы, Джалилабад
|
05
|
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Имишли
|
Имишли, Саатлы, Сабирабад, Бейляган, Физули, Билясувар, Джебраил, Ходжавенд
|
06
|
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Абшерон
|
Абшерон, Зангилан
|
10
|
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань
|
12
|
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
12
|
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Гянджа
|
Гянджа, Нафталан, Гёранбой, Самух, Гёйгёль, Дашкесан, Ходжалы, Кяльбаджар
|
12
|
|
Ильхам Мирзалиев
временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджхизат»
|
Джалилабад
|
Джалилабад, Билясувар, Джебраил
|
12
|
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
13
|
10.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Хызы
|
Хызы, Сиязань, Шабран
|
17
|
11.
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Евлах
|
Евлах, Мингячевир, Агдаш, Уджар, Кюрдамир
|
19
|
12.
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
Гёйгёль
|
Гёйгёль, Дашкесан
|
19
|
13.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Агсу
|
Агсу, Исмаиллы
|
20
|
14.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Гобустан
|
Гобустан, Шамахы
|
20
|
15.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Ширван
|
Ширван, Гаджигабул
|
20
|
16.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы, Имишли
|
20
|
17.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
|
Шамахы
|
Шамахы, Агсу, Гобустан
|
20
|
18.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Бейляган
|
Бейляган, Физули, Ходжавенд
|
20
|
19.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Гёранбой
|
Гёранбой, Нафталан, Ходжалы
|
23
|
20.
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Губа
|
Губа, Гусар
|
23
|
21.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Гянджа
|
Гянджа, Самух, Кяльбаджар
|
25
|
22.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Шамахы
|
Шамахы, Гобустан
|
25
|
23.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Агджабеди
|
Агджабеди, Агдам, Тертер, Физули, Лачин, Джебраил
|
25
|
24.
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Гёйгёль
|
Гёйгёль, Дашкесан, Самух, Гёранбой, Нафталан, Ходжалы
|
26
|
25.
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Балакен
|
Балакен, Загатала
|
26
|
26.
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Габала
|
Габала, Огуз
|
26
|
27.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Балакен
|
Балакен, Шеки, Гах, Загатала, Огуз, Габала
|
30