Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти на июнь

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июне 2023 года.
Report представляет график приема.
Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни.
|
П/н
|
Проводящий прием руководитель центрального органа исполнительной власти или административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
1
|
Фикрет Мамедов
министр юстиции
|
Газах
|
Газах, Агстафа, Товуз
|
02
|
2
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Астара
|
Астара, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Ярдымлы
|
02
|
3
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз
|
05
|
4
|
Руслан Алиев
генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"
|
Джалилабад
|
Джалилабад, Билясувар, Джебраил
|
05
|
5
|
Мубариз Гурбанлы
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Лянкяран
|
Лянкяран, Астара, Лерик
|
08
|
6
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван, Сальян
|
09
|
7
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Гобустан
|
Гобустан, Шамахы
|
09
|
8
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Гянджа
|
Гянджа, Нафталан, Геранбой, Самух, Кяльбаджар, Ходжалы
|
09
|
9
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей, Дашкесан Гейгель
|
09
|
10.
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Имишли
|
Имишли, Саатлы, Сабирабад
|
12
|11.
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Агсу, Гейчай, Шамахы, Гобустан
|
13
|12.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань
|
14
|13.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Губа
|
Губа, Гусар
|
16
|14.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
20
|15.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО "Азеришыг"
|
Самух
|
Самух, Гейгель
|
22
|16.
|
Ильхам Мирзалиев
временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат"
|
Тертер
|
Тертер, Агдам
|
22
|17.
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
Гейчай
|
Гейчай, Агдаш
|
23
|18.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Газах
|
Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гядабей
|
23
|19.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань
|
23
|20.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Шамахы
|
Шамахы, Гобустан
|
23
|21.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Гейгель
|
Гейгель, Дашкесан
|
23
|22.
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Шамкир
|
Шамкир, Гянджа, Геранбой, Самух, Гейгель, Дашкесан, Кяльбаджар
|
23
|23.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог
|
Шабран
|
Шабран, Хачмаз
|
23
|24.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
|
Сумгайыт
|
Сумгайыт, Губадлы
|
23
|
25.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию
|
Гянджа
|
Гянджа, Самух, Кяльбаджар
|
23
|26.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань
|
23
|27.
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
Сальян
|
Сальян, Нефтчала
|
25