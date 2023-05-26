Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти на июнь

Обнародован график приема граждан руководителями центральных органов исполнительной власти на июнь

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июне 2023 года.

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Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в июне 2023 года. Report представляет график приема. Прием граждан начинается в 10:00 в установленные дни. П/н Проводящий прием руководитель центрального органа исполнительной власти или административной структуры Город, район, где проводится прием Охваченные города и районы День приема 1 Фикрет Мамедов министр юстиции Газах Газах, Агстафа, Товуз 02 2 Кямран Алиев генеральный прокурор Астара Астара, Лянкяран, Лерик, Масаллы, Ярдымлы 02 3 Рашад Набиев министр цифрового развития и транспорта Гусар Гусар, Губа, Хачмаз 05 4 Руслан Алиев генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз" Джалилабад Джалилабад, Билясувар, Джебраил 05 5 Мубариз Гурбанлы председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Лянкяран Лянкяран, Астара, Лерик 08 6 Кямран Алиев генеральный прокурор Гаджигабул Гаджигабул, Ширван, Сальян 09 7 Кямаледдин Гейдаров министр по чрезвычайным ситуациям Гобустан Гобустан, Шамахы 09 8 Адиль Керимли министр культуры Гянджа Гянджа, Нафталан, Геранбой, Самух, Кяльбаджар, Ходжалы 09 9 Бахар Мурадова председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Шамкир Шамкир, Гядабей, Дашкесан Гейгель 09 10. Фарид Гаибов министр молодежи и спорта Имишли Имишли, Саатлы, Сабирабад 12 11. Вилаят Эйвазов министр внутренних дел Исмаиллы Исмаиллы, Агсу, Гейчай, Шамахы, Гобустан 13 12. Ровшан Рзаев председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Хачмаз Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань 14 13. Шахин Багиров председатель Государственного таможенного комитета Губа Губа, Гусар 16 14. Анар Гулиев председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Сальян Сальян, Нефтчала 20 15. Вугар Ахмедов председатель ОАО "Азеришыг" Самух Самух, Гейгель 22 16. Ильхам Мирзалиев временно исполняющий обязанности председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Тертер Тертер, Агдам 22 17. Мухтар Бабаев министр экологии и природных ресурсов Гейчай Гейчай, Агдаш 23 18. Эмин Амруллаев министр науки и образования Газах Газах, Агстафа, Товуз, Шамкир, Гядабей 23 19. Парвиз Шахбазов министр энергетики Гусар Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань 23 20. Микаил Джаббаров министр экономики Шамахы Шамахы, Гобустан 23 21. Меджнун Мамедов министр сельского хозяйства Гейгель Гейгель, Дашкесан 23 22. Мурсал Ибрагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Шамкир Шамкир, Гянджа, Геранбой, Самух, Гейгель, Дашкесан, Кяльбаджар 23 23. Салех Мамедов председатель Государственного агентства автомобильных дорог Шабран Шабран, Хачмаз 23 24. Заур Микаилов председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Сумгайыт Сумгайыт, Губадлы 23 25. Заур Алиев председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Гянджа Гянджа, Самух, Кяльбаджар 23 26. Гошгар Тахмазли председатель Агентства продовольственной безопасности Хачмаз Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань 23 27. Сахиль Бабаев министр труда и социальной защиты населения Сальян Сальян, Нефтчала 25 Подпишитесь на наш Telegram канал