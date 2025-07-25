Обнародован график приема граждан членами правительства на август

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в августе 2025 года.

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в августе 2025 года.

Как сообщает Report, прием граждан в установленные дни начинается в 10:00.