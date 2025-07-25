Обнародован график приема граждан членами правительства на август

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в августе 2025 года.
Как сообщает Report, прием граждан в установленные дни начинается в 10:00.
|
П/н
|
Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
1.
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Барда
|
Барда, Тертер
|
01
|
2.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Гусар
|
Гусар, Губа
|
01
|
3.
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Агсу
|
Агсу, Исмаиллы
|
01
|
4.
|
Рамин Мамедов
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван, Сальян, Нефтчала, Билясувар
|
04
|
5.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Габала
|
Габала, Огуз, Исмаиллы
|
08
|
6.
|
Фарид Ахмедов
министр юстиции
|
Агсу
|
Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан, Гёйчай, Кюрдамир
|
08
|
7.
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань, Хызы
|
15
|
8.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Шамахы
|
Шамахы, Гобустан
|
15
|
9.
|
Меджнун Мамедов
министр сельского хозяйства
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
15
|
10.
|
Заур Микаилов
председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
|
Товуз
|
Товуз, Агстафа, Газах
|
15
|
11.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Нафталан
|
Нафталан, Гянджа, Самух, Геранбой, Дашкесан, Гёйгёль, Кяльбаджар, Ходжалы
|
18
|
12.
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Хачмаз
|
Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань, Хызы
|
22
|
13.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Самух
|
Самух, Гянджа, Шамкир, Гёйгёль, Дашкесан, Геранбой
|
22
|
14.
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Саатлы
|
Саатлы, Сабирабад, Имишли, Физули, Бейляган, Ходжавенд, Джебраил
|
22
|
15.
|
Мурсал Ибрагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу
|
Гах
|
Гах, Шеки, Огуз, Габала, Загатала, Балакен
|
22
|
16.
|
Ильхам Мирзалиев
председатель ОАО «Азеристиликтеджхизат»
|
Газах
|
Газах, Агстафа, Товуз
|
22
|
17.
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Дашкесан
|
Дашкесан, Гёйгёль
|
25
|
18.
|
Эмин Амруллаев
министр науки и образования
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Гобустан
|
28
|
19.
|
Анар Алиев
министр труда и социальной защиты населения
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Шамаха
|
29
|
20.
|
Адиль Керимли
министр культуры
|
Шамкир
|
Шамкир, Гядабей, Товуз, Агстафа, Газах
|
29
|
21.
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Шабран
|
Шабран, Сиязань, Хызы, Сумгайыт
|
29
|
22.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Нахчыван
|
Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур
|
29
|
23.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования
|
Газах
|
Газах, Агстафа, Товуз
|
29
|
24.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Ширван
|
Ширван, Гаджигабул
|
29
|
25.
|
Азер Мамедов
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Нафталан
|
Нафталан, Геранбой, Ходжалы
|
29