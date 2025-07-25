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Обнародован график приема граждан членами правительства на август

Обнародован график приема граждан членами правительства на август Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в августе 2025 года.
Внутренняя политика
25 июля 2025 г. 12:06
Обнародован график приема граждан членами правительства на август

Обнародован график приема граждан в городах и районах руководителями центральных органов исполнительной власти и других административных структур в августе 2025 года.

Как сообщает Report, прием граждан в установленные дни начинается в 10:00.

П/н

Руководитель проводящего прием центрального органа исполнительной власти и административной структуры

Город, район, где проводится прием

Охваченные города и районы

День приема

1.

Фарид Гаибов

министр молодежи и спорта

Барда

Барда, Тертер

01

2.

Бахар Мурадова

председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей

Гусар

Гусар, Губа

01

3.

Салех Мамедов

председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана

Агсу

Агсу, Исмаиллы

01

4.

Рамин Мамедов

председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями

Гаджигабул

Гаджигабул, Ширван, Сальян, Нефтчала, Билясувар

04

5.

Кямран Алиев

генеральный прокурор

Габала

Габала, Огуз, Исмаиллы

08

6.

Фарид Ахмедов

министр юстиции

Агсу

Агсу, Исмаиллы, Шамахы, Гобустан, Гёйчай, Кюрдамир

08

7.

Кямран Алиев

генеральный прокурор

Хачмаз

Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань, Хызы

15

8.

Микаил Джаббаров

министр экономики

Шамахы

Шамахы, Гобустан

15

9.

Меджнун Мамедов

министр сельского хозяйства

Нахчыван

Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

15

10.

Заур Микаилов

председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана

Товуз

Товуз, Агстафа, Газах

15

11.

Гошгар Тахмазли

председатель Агентства продовольственной безопасности

Нафталан

Нафталан, Гянджа, Самух, Геранбой, Дашкесан, Гёйгёль, Кяльбаджар, Ходжалы

18

12.

Вилаят Эйвазов

министр внутренних дел

Хачмаз

Хачмаз, Губа, Гусар, Шабран, Сиязань, Хызы

22

13.

Парвиз Шахбазов

министр энергетики

Самух

Самух, Гянджа, Шамкир, Гёйгёль, Дашкесан, Геранбой

22

14.

Анар Гулиев

председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры

Саатлы

Саатлы, Сабирабад, Имишли, Физули, Бейляган, Ходжавенд, Джебраил

22

15.

Мурсал Ибрагимов

начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу

Гах

Гах, Шеки, Огуз, Габала, Загатала, Балакен

22

16.

Ильхам Мирзалиев

председатель ОАО «Азеристиликтеджхизат»

Газах

Газах, Агстафа, Товуз

22

17.

Ровшан Рзаев

председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Дашкесан

Дашкесан, Гёйгёль

25

18.

Эмин Амруллаев

министр науки и образования

Исмаиллы

Исмаиллы, Агсу, Шамахы, Гобустан

28

19.

Анар Алиев

министр труда и социальной защиты населения

Исмаиллы

Исмаиллы, Шамаха

29

20.

Адиль Керимли

министр культуры

Шамкир

Шамкир, Гядабей, Товуз, Агстафа, Газах

29

21.

Рашад Набиев

министр цифрового развития и транспорта

Шабран

Шабран, Сиязань, Хызы, Сумгайыт

29

22.

Шахин Багиров

председатель Государственного таможенного комитета

Нахчыван

Нахчыван, Бабек, Джульфа, Кенгерли, Ордубад, Садарак, Шахбуз, Шарур

29

23.

Заур Алиев

председатель Государственного агентства обязательного медицинского страхования

Газах

Газах, Агстафа, Товуз

29

24.

Вугар Ахмедов

председатель ОАО «Азеришыг»

Ширван

Ширван, Гаджигабул

29

25.

Азер Мамедов

генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»

Нафталан

Нафталан, Геранбой, Ходжалы

29
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Версия на азербайджанском языке Hökumət üzvlərinin avqust ayı üçün vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb - SİYAHI

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