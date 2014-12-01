​Обнародован график приема граждан в Администрации президента Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Администрация президента Азербайджана (АП) обнародовала график приема граждан на декабрь.
Как сообщает Report, записаться на прием можно с 9:00 до 13:00. Граждан примут в приемной Администрации президента. Прием начинается в 14:00.
|Имя, фамилия, отчество и должность проводящего прием должностного лица
|Приемные дни
|
Ахундов Вахид Джумшуд оглу
Государственный советник по вопросам экономической политики
|8
|
Абдуллаев Кямал Мехти оглу
Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии
|3
|
Алиев Вахид Али оглу
Помощник президента по вопросам обороны, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики
|4
|
Асадов Али Идаят оглу
Помощник президента по экономическим вопросам, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики
|10
|
Исмаилов Сулейман Аббас оглу
Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан
|5
|
Алескеров Фуад Муртуз оглу
Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами
|1
|
Алиев Шахин Магеррам оглу
Заведующий отделом по вопросам законодательства и юридической экспертизы
|16
|
Гасанов Али Магомедали оглу
Заведующий отделом общественно-политических вопросов
|11
|
Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
Заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики
|9
|
Нуриев Эльдар Гасым оглу
Заведующий отделом государственного контроля
|23
|
Багиров Эльчин Талят оглу
Начальник службы протокола президента Азербайджанской Республики
|19,26,30
|
Юсифова Саадат Видади гызы
Заведующая отделом политического анализа и информационного обеспечения
|30
|
Гасымов Азер Мухаммед оглу
Пресс-секретарь президента
|2
|
Мамедов Новруз Исмаил оглу
Заведующий отделом внешних связей, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики
|12
|
Меджидов Талят Таир оглу
Заведующий отделом по кадровым вопросам
|18
|
Амирасланов Азер Кямал оглу
Заведующий отделом по аграрной политике
|25
|
Шахбазов Огтай Гашам оглу
Первый заместитель управляющего делами президента
|29
|
Рагимов Маиль Самед оглу
Заведующий отделом по вопросам экономической политики
|22
|
Алиев Магеррам Абыш оглу
Заведующий отделом вопросов обороны Службы помощника президента по вопросам обороны
|24
|
Абдуллазаде Фатма Гусейн гызы
Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики
|15
İlkin PirəliАвтор новости
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