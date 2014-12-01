 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Обнародован график приема граждан в Администрации президента Азербайджана

    Граждан примут в приемной Администрации президента

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Администрация президента Азербайджана (АП) обнародовала график приема граждан на декабрь.

    Как сообщает Report, записаться на прием можно с 9:00 до 13:00. Граждан примут в приемной Администрации президента. Прием начинается в 14:00.

    Имя, фамилия, отчество и должность проводящего прием должностного лица Приемные дни
    Ахундов Вахид Джумшуд оглу
    Государственный советник по вопросам экономической политики    		 8
    Абдуллаев Кямал Мехти оглу
    Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии    		 3
    Алиев Вахид Али оглу
    Помощник президента по вопросам обороны, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики    		 4
    Асадов Али Идаят оглу
    Помощник президента по экономическим вопросам, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики    		 10
    Исмаилов Сулейман Аббас оглу
    Заведующий отделом по работе с документами и обращениями граждан
    		 5
    Алескеров Фуад Муртуз оглу
    Заведующий отделом по работе с правоохранительными органами    		 1
    Алиев Шахин Магеррам оглу
    Заведующий отделом по вопросам законодательства и юридической экспертизы    		 16
    Гасанов Али Магомедали оглу
    Заведующий отделом общественно-политических вопросов    		 11
    Нагдалиев Зейнал Сафар оглу
    Заведующий отделом по работе с органами регионального управления и местного самоуправления, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики    		 9
    Нуриев Эльдар Гасым оглу
    Заведующий отделом государственного контроля    		 23
    Багиров Эльчин Талят оглу
    Начальник службы протокола президента Азербайджанской Республики    		 19,26,30
    Юсифова Саадат Видади гызы
    Заведующая отделом политического анализа и информационного обеспечения    		 30
    Гасымов Азер Мухаммед оглу
     Пресс-секретарь президента    		 2
    Мамедов Новруз Исмаил оглу
    Заведующий отделом внешних связей, заместитель руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики    		 12
    Меджидов Талят Таир оглу
     Заведующий отделом по кадровым вопросам    		 18
    Амирасланов Азер Кямал оглу
    Заведующий отделом по аграрной политике    		 25
    Шахбазов Огтай Гашам оглу
    Первый заместитель управляющего делами президента
    		 29
    Рагимов Маиль Самед оглу
    Заведующий отделом по вопросам экономической политики     		22
    Алиев Магеррам Абыш оглу
    Заведующий отделом вопросов обороны Службы помощника президента по вопросам обороны    		 24
    Абдуллазаде Фатма Гусейн гызы
    Заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики    		 15
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi