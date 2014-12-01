​Обнародован график приема граждан в Администрации президента Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Администрация президента Азербайджана (АП) обнародовала график приема граждан на декабрь.

Как сообщает Report, записаться на прием можно с 9:00 до 13:00. Граждан примут в приемной Администрации президента. Прием начинается в 14:00.