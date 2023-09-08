Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"

8 сентября через погранично-пропускной пункт "Лачын" в направлении Ханкенди-Горус проехали 9 транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

8 сентября через погранично-пропускной пункт "Лачын" в направлении Ханкенди-Горус проехали 9 транспортных средств, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

Как сообщает Report, в общей сложности на этих транспортных средствах беспрепятственно проехали 30 человек.

Из них 4 сотрудника МККК, 9 водителей, 10 больных, 6 сопровождающих и 1 медицинский работник.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении гражданских лиц армянского происхождения через погранично-пропускной пункт.

Это также в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о блокаде Лачынской дороги Азербайджаном являются ложью и клеветой.