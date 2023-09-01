Обеспечен свободный переход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте "Лачын" обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Горус-Ханкенди.

На погранично-пропускном пункте "Лачын" обеспечен свободный переход лиц армянской национальности в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) в направлении Горус-Ханкенди.

Как сообщает Report, всего в транспортных средствах, принадлежащих МККК, находились 17 человек - представители МККК и лица армянской национальности.

После проверки документов было обеспечено их свободное передвижение.

В автомобилях были продукты питания, детское питание и лекарства.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий в прохождении гражданских лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт.