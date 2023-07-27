Обеспечен переход через ППП "Лачын" нуждающихся в медпомощи армянских жителей Карабаха

При посредничестве Международного комитета Красного креста (МККК) был обеспечен свободный переход жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения через погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачын".

При посредничестве Международного комитета Красного креста (МККК) был обеспечен свободный переход жителей Карабахского региона Азербайджана армянского происхождения через погранично-пропускной пункт (ППП) "Лачын".

Как сообщает Report, после надлежащей проверки был обеспечен свободный переход через ППП 7 транспортных средств и 34 лиц, направлявшихся из Ханкенди в Гёрус.

11 из них - члены Международного комитета Красного креста, 12 - нуждающиеся в медпомощи лица, 10 - сопровождающие их члены семей и один - медработник.

Это в очередной раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий или трудностей в прохождении армянскими жителями Карабаха погранично-пропускного пункта. Заявления и действия Армении последних дней носят исключительно провокационный характер.