О нас

Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП "Лачын" На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.
Внутренняя политика
23 августа 2023 г. 10:49
Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП Лачын

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня в очередной раз около 100 человек перешли ППП в направлении Армении.

Среди них есть и армяне, принявшие российское гражданство.

Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Таким образом, за последние три дня был обеспечен беспрепятственной проход через погранично-пропускной пункт "Лачын" более 200 лиц.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоCivilian Armenians move unhindered through Lachin border checkpoint
Версия на азербайджанском языке ФотоXankəndi-Gorus istiqamətində “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsində erməniəsilli şəxslərin sərbəst keçidi təmin olunub

Экслюзивные новости

Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
Эксперт: Армяне направляют наблюдателей ЕС в зоны соприкосновения и провоцируют инциденты
17 августа 2023 г. 16:18
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
ЕC разоблачил дезинформацию Минобороны Армении
17 августа 2023 г. 13:20
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в гуманитарной катастрофе
Казахстанский эксперт: Армения всеми способами пытается обвинить Баку в "гуманитарной катастрофе"
16 августа 2023 г. 18:04
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
В Азербайджане до конца года 55% домохозяйств будут обеспечены оптоволоконным интернетом
16 августа 2023 г. 11:40
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
Пресечена попытка разведывательного полета квадрокоптера ВС Армении над НАР
16 августа 2023 г. 11:15
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
Политолог: Рассматривая запрос Армении, Совбез ООН отрабатывает заказ со стороны США
15 августа 2023 г. 10:52
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
Британский политолог: Вероятность рассмотрения Советом Безопасности ООН обращения Армении ничтожна
14 августа 2023 г. 16:54
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
Эксперт: Армения пытается искусственно создать видимость гуманитарного кризиса в Карабахе
14 августа 2023 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi