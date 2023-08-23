Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянского происхождения в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает командированный в Лачын сотрудник Report, сегодня в очередной раз около 100 человек перешли ППП в направлении Армении.

Среди них есть и армяне, принявшие российское гражданство.

Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Таким образом, за последние три дня был обеспечен беспрепятственной проход через погранично-пропускной пункт "Лачын" более 200 лиц.

Это еще раз свидетельствует об отсутствии каких-либо препятствий и трудностей в прохождении через ППП и в очередной раз доказывает, что утверждения Армении о "блокаде" Азербайджаном Лачынской дороги являются ложью и клеветой.