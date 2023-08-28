Обеспечен очередной беспрепятственный проход лиц армянской национальности через ППП "Лачын"

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус.

На погранично-пропускном пункте (ППП) "Лачын" в очередной раз обеспечен свободный проход лиц армянской национальности в направлении Ханкенди-Горус.

Как сообщает Report, сегодня в направлении Ханкенди-Горус проехало 9 автомобилей, принадлежащих Международному комитету Красного Креста (МККК).

В этих транспортных средствах находились 19 человек, в том числе больные, сотрудники МККК, водители, наблюдатели и медицинские работники.

Свободный проход этих лиц был обеспечен после проверки документов.

Это еще раз доказывает, что нет никаких препятствий в прохождении лиц армянской национальности через погранично-пропускной пункт, а также опровергает все ложные и клеветнические утверждения Армении о блокаде Азербайджаном Лачынской дороги.